Salma Hayek es una de las actrices mexicanas más famosas, pues a sus 56 años ha llegado a participar en proyectos cinematográficos como: ‘Frida’, ‘Eternals’, ‘Son como niños’, ‘House of Gucci’, entre otros.

La actriz tiene una sola hija biológica, Valentina Paloma Pinault, quien cumplió 15 años el pasado mes de septiembre. Hayek acumula una gran fortuna por su trabajo, además está casada con el millonario empresario francés François-Henri Pinault, quien tiene tres hijos con su relación anterior con Dorothée Lepère.



Hayek afirmó que en su casa celebran la navidad de una forma más sencilla, pues quiere inculcarle a su hija e hijastros que sean humildes. “Mis hijos son humildes. No sé cómo lo hice, pero creo que lo mejor es que tienen un gran espectro de cosas”, comentó la actriz en una entrevista a ‘Page Six’.



Asimismo, confesó que los regalos que da por lo general son pequeños, pero significativos. “Me gusta que mis hijos abran millones de regalos. Algunos de ellos son muy pequeños y significativos, otros son muy tontos y juguetones y luego reciben uno o dos muy buenos”, afirmó.



La presentadora ‘Chikibombón’ de ‘Hoy Día’ de Telemundo comentó que Hayek el año pasado le regaló un gatito de navidad a su hija. Por su parte, Adamari López, del mismo programa, comentó que es muy importante enseñarle valores a los hijos y felicitó a la mexicana por enseñarle a sus hijos a ser humildes.

Valentina quiere ser actriz como su mamá



Valentina Paloma Pinault ya sabe que quiere hacer con su vida profesional en el futuro y en una entrevista con ‘Vogue México’ comentó que quiere ser actriz.



“Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre 4, me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza”, comentó Valentina.



Sin embargo, a su madre no se le vio muy feliz con esa respuesta pues afirmó que: “Cuando actúas de muy joven pierdes el anonimato. Creo que, a nivel general, lo mejor es mantener y tener una estrategia de vida que te permita tener una faceta artística, una profesional y otra como mujer, sabiendo que siempre una de esas cosas se arriesga un poco”, indicó Hayek.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

