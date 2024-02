¿Por qué salen las canas? Hábitos que aceleran su aparición, según la ciencia

Para muchas personas el empezar a encanecer se convierte en un martirio, por lo que suelen acudir a cualquier solución que se les presente.



Por otra parte, últimamente se ha considerado las canas como un look seductor y ciertas personas optan por dejárselas y lucirlas sin problema.



La pregunta que se hacen muchos es porque aparecen las canas y si existen hábitos que las ocasiones. Aquí le traemos esa información.

De acuerdo con el doctor Manuel Ballesteros, esto tiene múltiples causas: "ante un individuo genéticamente predispuesto, distintos factores precipitarán su aparición de una forma más temprana o con mayor gravedad".



(Le puede interesar: Las canas son cosa de jóvenes, en la nueva edición de la Revista Credencial)



Pero se menciona, para el portal Clara, las siguientes causas específicas:

Déficits alimentarios: cuando hay una dieta limitada en frutas verduras y productos que contengan antioxidantes, puede ser un causante de la aparición de canas. Edad: con la llegada de los años, la producción de melanocitos va disminuyendo. Estrés: ya sea por causas físicas o emocionales, esto origina un estado proinflamatorio en el organismo, que provoca la liberación de peroxido de hidrógeno y radicales libres, lo que ocasiona una baja producción e melanina. Presencia de enfermedades autoinmunes: como por ejemplo la alopecia, el vitiligo y la anemia perniciosa. Agentes externos: productos como el tabaco, los tintes, la plancha y el secador pueden aumentar la posibilidad de encanecer.

¿Puedo hacer algo para evitar las canas?

El profesional en mención asegura que teniendo en cuenta algunos alimentos ricos en antioxidantes y vitamina C, puede ser posible la prevención en la aparición de canas.



La vitamina C contiene una sustancia llamada catalasa, la cual descompone al peroxido de hidrógeno, lo que puede jugar un papel importante en la prevención de las canas y la calvicie.



(Lea más: Aguacate: así puede usar la pepa para pintar las canas del cabello)



Esta vitamina y los antioxidantes requeridos se encuentran en alimentos como la cebolla, el aguacate, las espinacas, la patata, la zanahoria, la piña, el rábano y el hígado de res.



Así mismo, se recomienda cambiar los hábitos como evitar el estrés, realizando actividades físicas continuas, llevar una dieta sana y equilibrada, evitando los alimentos ultraprocesados, optando por alimentos ricos en vitaminas y minerales como el zinc y el hierro.



Use protectores capilares y productos que mantengan hidratado el cabello, puesto que al resecarse puede volver más frágil y el sol puede acelerar la pérdida del color.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

