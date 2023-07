De casualidad tiene apellidos como Rodríguez, Martínez, González, López, Gómez, Pérez, Hernández o Sánchez o, tal vez, conoce gente que tenga apellidos terminados en 'ez' y qué además, en ocasiones, se apelliden igual que usted; si su respuesta es sí, para nadie es un secreto que, cuando esto sucede, nos genera curiosidad sobre las razones por las que la mayoría de personas coinciden con estas dos preguntas.







De hecho, a veces, nos hemos atrevido a pensar si en algún momento de la historia de nuestras familias estas pudieron haber tenido algún tipo de relación y, por ende, pudieran ser parientes; sin embargo, esto no suele pasar, al menos, no de forma recurrente.

344.969 se apellidan Rodríguez. Foto: iStock

Por ejemplo, apellidos como Wang, proveniente de países asiáticos, como China, es uno de los apellidos más comunes en todo el mundo, dado que alrededor de 107 millones de personas lo poseen, según la base de datos del portal Forebears: Names & Genealogy Resource, el cual tiene como objetivo reunir gran variedad de fuentes genealógicas disponibles, logrando obtener más de 30 millones de nombres y apellidos.



Pero eso no es todo, ya que además de recolectar tan valiosa información, entre el ranking de la lista de los apellidos más 'repetidos' a nivel mundial, en donde Wang ocupa el primer puesto, se encuentra Rodríguez, ocupando el lugar número 57 al tener aproximadamente 9.213.157 de personas que lo poseen.



No obstante, la pregunta que nos suscita a algunos de nosotros es: ¿cuáles son los apellidos más comunes en Colombia?. Le contamos.



Estos son los apellidos más comunes en Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil, en un informe publicado en 2019, detalló cuáles son los apellidos más comunes en Colombia:



​- Rodríguez: 344.969

- Martínez: 286.182

- González: 273.868

- García: 247.072

- López: 235.927

- Gómez: 232.528

- Pérez: 231.361

- Hernández: 229.774

- Sánchez: 206.909

- Díaz: 194.962



De este modo se pudo evidenciar que, mientras que Rodríguez ocupaba a nivel mundial el puesto 57, en Colombia se encuentra en primer lugar. Es decir, cada siete de cada mil colombianos llevan ese apellido.



Pero más allá de dar cuenta de los apellidos más comunes, también podemos darnos cuenta de que ocho de estos diez terminan con 'ez'.

¿Por qué los apellidos más comunes en Colombia terminan en 'ez'?

La mayoría de apellidos son de origen español. Foto: iStock

El Instituto de Historia y Heráldica Familiar, especializado en la investigación del origen e historia de los apellidos españoles, dio a conocer a EL TIEMPO las razones por las que pasa esto.



En primer lugar, esto sucede debido a que, así como estos son actualmente los apellidos más comunes, lo eran en épocas pasadas, son apellidos patronímicos, es decir, provienen del nombre de un padre o antecesor, los cuales generalmente terminaban en 'ez', según lo explicado por el Instituto.



Uno de los ejemplos es González, el cual "es de origen patronímico, derivado del nombre de bautismo Gonzalo y muy difundido por España y América, siendo su significado el de 'hijo o descendiente de Gonzalo'", según el citado portal.



Por otro lado, el Instituto explicó que el apellido Pérez también es de origen patronímico, además, es "frecuente y repartido por toda España e Hispanoamérica. Deriva del nombre Pedro (Pero), con el significado de 'hijo o descendiente de Pedro'".



Pero eso no es todo, dado que otra de las razones por las que estos son los más populares en Latinoamérica y España es a causa de que, en ocasiones, estos apellidos derivaban de topónimos: "Términos que provienen de lugares o de términos que son características de lugares (río, llanura, montaña, entre otros", agregó el Instituto.



Un ejemplo de este tipo de apellidos es Castillo, el cual es originario de lugares denominados 'Castillo' en España, por lo tanto, es topónimos. Además, es frecuente escucharlo en España, exactamente en Madrid, Sevilla, Cantabria, Guadalajara, Cádiz, León, Málaga, Toledo, entre otros, según el Instituto de Historia y Heráldica Familiar,



Como resultado, lo anterior nos da pie para entender que, además de tener apellidos de origen español, probablemente, este apellido pudo provenir de sitios que fueron denominados y tomado de esta forma por nuestros antecesores.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS