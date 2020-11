Putin explicó por qué no ha felicitado a Biden tras ganar elecciones

Las elecciones de Estados Unidos que se llevaron a cabo este año fueron muy polémicas. Las acusaciones de fraude electoral por parte del presidente Donald Trump y de personas de su equipo y su negativa a reconocer la victoria de Joe Biden convirtieron la elección en un show mediático.

A esto se sumó la demora de más de una semana de algunos de los mandatarios más importantes del mundo para felicitar a Biden.



Tal fue el caso de Xi Jinping, de China, quien envió sus felicitaciones el 13 de noviembre (diez días después de las elecciones) por medio de Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático.

"Respetamos la elección del pueblo estadounidense y trasladamos nuestras felicitaciones al señor Biden y la señora Harris (...) Entendemos que el resultado de las elecciones se decidirá según sus leyes y procedimientos", fueron sus palabras.

Otro mandatario que no ha reconocido a Biden es Andrés Manuel López Obrador, de México.

El que sigue sin reconocer la victoria de Biden es Vladimir Putin, presidente de Rusia.



En los días siguientes a las elecciones Dmitri Peskov, portavoz del mandatario, sostuvo que Putin felicitaría al demócrata en cuanto estuvieran los resultados oficiales.

En este momento, el mandatario ruso no ha reconocido a Biden como su homólogo, pese a que los recuentos de votos van ratificando la derrota de Donald Trump.



Inclusive, aseguró en una entrevista para el canal de televisión ‘Rossiya 1’ que los resultados oficiales aún no se anunciaron, por eso no se ha pronunciado a favor del presidente electo.

“Recordará que todos felicitaron a la señora Clinton (en las elecciones de 2016) y más tarde resultó que ganó Donald Trump”, dijo Putin.



El presidente ruso Vladímir Putin (izq.) durante la reunión mantenida con su homólogo estadounidense, Donald Trump (der.), en el marco de la cumbre de líderes del G20. Foto: EFE

El mandatario ruso también expresó su respeto por el presidente Donald Trump y por Joe Biden, a quien calificó como “el candidato para ese puesto”. Además, aseguró que cada país decide si felicitar o no a Estados Unidos, pero lo que hagan los demás no afectará su decisión en este caso.



Aseveró que no tiene nada en contra de Biden y que trabajará con cualquier líder que tenga la confianza del pueblo estadounidense. Pero reiteró que, para él, aún no es claro quién ganó las elecciones, pues el demócrata no ha sido reconocido por su predecesor republicano.

“Debería ser una costumbre política que una de las partes reconozca la victoria de la otra o que los resultados finales de las elecciones se proclamen de manera legítima y legal”, afirmó ante el conflicto político que vive el país norteamericano.

También fue claro en manifestar que no reconocer a Biden por ahora no tiene ningún “significado oculto”, como se ha estado especulando, sino que son cuestiones de forma que desea respetar: “No es que nos guste alguno o no, sólo esperamos el fin del enfrentamiento político interno”.



Vladímir Putin, clarificó durante una entrevista, por qué Moscú no felicita al candidato demócrata Joe Biden por su posible victoria en las elecciones de EE.UU. pic.twitter.com/ag7dw6eBjG — RT en Español (@ActualidadRT) November 24, 2020

Finalmente, preguntado por si le preocupa “arruinar” las relaciones Rusia - Estados Unidos al no reconocer a tiempo al presidente electo, Putin declaró: “No se puede arruinar una mala relación. Ya está arruinada”.



Aunque Donald Trump dio luz verde a la transferencia de poder al demócrata Biden, aún sigue sin reconocer la derrota.



