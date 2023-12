Evita el abandono: expertos dicen por qué no se deben regalar mascotas en Navidad

La temporada navideña a menudo despierta el deseo de sorprender a nuestros seres queridos con regalos inolvidables. Sin embargo, cuando se trata de mascotas, los expertos advierten sobre los riesgos de regalar animales durante las festividades.

De forma frecuente, la idea de regalar una mascota puede parecer la mejor, sin embargo, los expertos señalan que el encanto inicial puede desvanecerse rápidamente cuando las responsabilidades asociadas se hacen evidentes. La decisión de regalar una mascota a un niño o adolescente debe ser analizada y no impulsiva.

Estos animales de compañía son incluidos en las celebraciones Foto: Imagen realizada con generador IA Bing

¿Por qué recomiendan no regalar mascotas en Navidad?

Son varias las razones por las que los expertos recomiendan no regalar mascotas en Navidad. Una de ellas es que las personas a menudo no piensan en las responsabilidades que conlleva tener una mascota, ya que estos animales de compañía requieren atención, cuidado y dinero, y no todas las familias están preparadas para asumir estas responsabilidades.



Otra razón es que las mascotas pueden ser abandonadas si la persona que las recibe no está preparada para ellas. Según la organización Animales Sin Hogar, cada año se abandonan en Estados Unidos más de 6 millones de mascotas. De estas, aproximadamente 1,5 millones son perros y 3 millones son gatos.



Cada especie y raza de mascota tiene necesidades específicas que deben ser comprendidas y satisfechas. Regalar una mascota sin considerar estos cuidados específicos puede llevar a un ambiente inadecuado y afectar negativamente la salud y el bienestar del animal.

¿Qué se debe tener en cuenta si se desea regalar una mascota de Navidad?

Si finalmente se toma la decisión de regalar una mascota, los expertos recomiendan que se haga después de haber pensado cuidadosamente en las necesidades de la persona que la recibirá. También es importante tener en cuenta y confirmar que la persona esté preparada para asumir las responsabilidades que conlleva tener una mascota.



Adoptar una mascota implica un compromiso a largo plazo que va más allá de la temporada festiva. Los expertos enfatizan que este compromiso debe basarse en la disposición de proporcionar amor, cuidado y atención a lo largo de la vida del animal.



El abandono de animales de compañía, particularmente después de las festividades, es un problema preocupante. La concientización sobre las consecuencias negativas del abandono y la promoción de decisiones informadas pueden contribuir a un cambio cultural.

