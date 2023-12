¿Por qué no se debe consumir alcohol cuando está tomando medicamentos? Esto debe saber

Muchos toman a la ligera el hecho de que en los medicamentos se inscriba la advertencia: ‘no consumir alcohol, mientras esté en tratamiento’, pues el hacerlo le puede traer incluso consecuencias fatales.



La mezcla de alcohol con algunos medicamentos, incluso con varios de venta libre, puede traer algunos síntomas como vomito, náuseas, dolor de cabeza, pérdida de la coordinación y letargo.



No obstante, también se pueden presentar consecuencias más graves como hemorragias internas, dificultad para respirar y problemas del corazón.

De acuerdo con el Instituto nacional de abuso de alcohol y alcoholismo de Estados Unidos, el ingerir alcohol mientras están consumiendo medicamentos también puede disminuir su acción terapéutica o anularla por completo y lo que es más grave puede convertirse en algo dañino o tóxico para el cuerpo.



Algunos medicamentos, como por ejemplo los que se utilizan para mejorar en etapas de resfrío o alergias, contienen ciertos compuestos químicos que interactúan negativamente al ingerir alcohol, por lo que se recomienda siempre leer la etiqueta del envase para saber cuál es su fórmula.



Es importante que si no tiene certeza sobre cómo puede interactuar el alcohol con algún medicamento que está ingiriendo, debe consultar con el médico o el farmacéutico.



Por otra parte, el portal en mención, señala que las concentraciones en hombres y mujeres son diferentes, puesto que la mujer, al tener en su organismo menos agua que el hombre, al ingerir alcohol, puede presentar mayor concentración de este y a largo plazo podría presentar problemas en órganos como el hígado.



Si cree que esto no es real, le contamos el caso del cantante de música popular Jhon Alex Castaño, quien hace algunas semanas sufrió varios percances de salud y aunque fue examinado por varios profesionales no encontraban la razón de sus problemas.



El cantante habría sufrido del síndrome de Cushing, que es un exceso de cortisol en el cuerpo y que le había causado daños como dolores en las articulaciones e inflamación en el rostro.



Además, el considerado anteriormente como ‘el rey del chupe’ había sido diagnosticado con otras patologías que hacían más grave su situación y esto se ocasionó debido a que había ingerido alcohol mientras se encontraba en tratamiento médico con fármacos.



Tenga en cuenta que los problemas de salud al mezclar alcohol y medicamentos pueden presentarse incluso cuando no se tomen al mismo tiempo.

Medicamentos y reacciones si se mezclan con alcohol

El Instituto nacional de abuso de alcohol y alcoholismo de Estados Unidos, refiere que estos son algunos de los síntomas que pueden presentarse si los mezcla con alcohol, según el medicamento que esté consumiendo.

Medicamentos para enfermedades como acidez estomacal, indigestión y agruras

Si está sufriendo de acidez estomacal, indigestión, agruras y está consumiendo algún medicamento para mejorar esta afectación, los síntomas son: aceleración del ritmo cardíaco, cambios repentinos en la presión sanguínea, aumento en los efectos del alcohol.

Resfríos y gripa

Si en el momento está ingiriendo medicamentos para esta enfermedad y decide beber alcohol, los posibles síntomas que pueden presentarse son: Letargo, mareos y aumento del riesgo de sobredosis

Colesterol alto

Pueden presentarse un daño hepático al mezclar alcohol con todos los medicamentos que se formulen para esta afectación, al igual que enrojecimiento del rostro, rasquiña y posible aumento de hemorragias estomacales.

Infecciones

Para estas afectaciones, muchos médicos suelen formular antibióticos, por lo que se cree que este es uno de los medicamentos que nunca debería mezclarse con alcohol.



De acuerdo con el portal especializado, su mezcla podría ocasionar aceleración del ritmo cardíaco, cambios repentinos en la presión sanguínea, dolor de estómago, vómitos, dolor de cabeza, enrojecimiento del rostro y posible daño hepático.



Siempre tenga en cuenta que si tiene formulado algún medicamento y en estas fiestas quiere consumir algún tipo de alcohol, consulte con el médico para evitar cualquier problema de salud. No se automedique.

¿Cuánto es 'el exceso de alcohol perjudicial para la salud'?

