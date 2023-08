Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, Colombia es el país con más días festivos al año alrededor del mundo, los cuales son aprovechados por los colombianos para descansar y realizar una que otra actividad de esparcimiento.



En lo que va corrido del año, se ha logrado disfrutar de varios puentes. Desde enero hasta mitad de agosto, cada mes hubo un día en el que se conmemoraron diferentes celebraciones, tanto patrias como religiosas.

Sin embargo, el próximo mes de septiembre será la excepción, ya que es el único período que no cuenta con los denominados días festivos.



(Le puede interesar: ¿Por qué el 22 de mayo es festivo en Colombia?).



Hasta el momento, no se ha declarado ninguna celebración en dicho mes que de continuidad con la racha de los feriados. Únicamente se conmemora el Día del Amor y la Amistad, el 16 de septiembre, pero, no es una fecha contemplada por el Gobierno para calificarla como un día especial.

A no ser por un día de reconocimiento a nivel internacional como la navidad y las celebraciones religiosas de la Semana Santa o las celebraciones nacionales como la Independencia del País, no se estipula su relevancia con un día de descanso.



(Siga leyendo:Spotify y Apple Music: playlists para desconectarse y gozar este puente festivo).



De acuerdo con la Ley 51,establecida en 1983 por el fallecido excongresista conservador Raimundo Emiliani Román, 10 de los 18 días festivos en el país se trasladan al lunes siguiente en el calendario si su fecha original cae entre los días martes y domingo, lo que permite que la semana no se divida y los colombianos disfruten de tres días seguidos de pausa.

¿Cuáles son los próximos días festivos?

Para que se pueda programar y planear algunas vacaciones o destinar algún espacio de su agenda, estas son las fechas de los festivos restantes del 2023.



Lunes 16 de octubre: Día de la Raza.

Lunes 6 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 13 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Lunes 25 diciembre: Navidad.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

