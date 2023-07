¿Qué es lo primero que usted hace cuando se despierta? Esta pregunta puede tener una infinidad de respuestas, pero hay una que, por lo general, se repite: revisar el celular.

Un estudio realizado por IDC Research hace unos años atrás, y citado por ‘HuffPost’, reveló que más de la mitad de los usuarios de dispositivos móviles (un 80 por ciento) chequeaba su celular en los primeros quince minutos después de abrir los ojos.

Este acto, tan común como normalizado entre los ciudadanos a lo largo y ancho del mundo, podría tener consecuencias directas en la salud mental,y en los niveles de estrés y ansiedad, de acuerdo con los expertos.



¿Qué le pasa a su cerebro si revisa el celular al despertarse?



Jay Rai, psicóloga especializada en neurociencia, explica para ‘Forbes’ que cuando las personas toman el celular tras despertarse, obligan a su cuerpo a omitir las etapas theta y alfa, y a pasar directamente a la etapa beta.



Las ondas theta se encuentran asociadas a las fases 1 y 2 del sueño, mientras que las alfa denotan un estado de relajación en la persona y un bajo procesamiento de información. En la etapa beta, por otra parte, se da una actividad mental intensa.

“Al omitir estos estados y revisar su teléfono justo después de despertarse, está preparando su cerebro para la distracción. Ver o leer algo negativo a primera hora de la mañana puede desencadenar su respuesta al estrés y ponerlo nervioso por el resto del día”, detalla la experta para el medio citado anteriormente.

Los expertos señalan que revisar el celular al despertar aumenta los niveles de estrés y ansiedad. Foto: iStock

Esta opinión también la comparte Tristan Harris, ex especialista en ética de diseño de Google, quien considera que el bombardeo de estímulos tecnológicos tras despertar del sueño puede interrumpir la calma y elevar los niveles de estrés.

“Cuando nos despertamos por la mañana y giramos nuestro teléfono para ver una lista de notificaciones, enmarca la experiencia de 'despertarme por la mañana' alrededor de un menú de 'todas las cosas que me he perdido desde ayer’”, escribió el director ejecutivo y cofundador del Center for Humane Technology, de acuerdo con ‘HuffPost’.

Cynthia Hurtado, psicóloga especialista en neuropsicología, sostiene que estar frente a la pantalla de un dispositivo móvil no solo genera liberación de dopamina, sino también una predisposición a este tipo de comportamientos, cuyo principal objetivo es la generación de placer. De esta manera, cinco minutos pueden convertirse rápidamente en 15, 30 o incluso una hora.



En diálogo con ‘La Tercera’, Hurtado dijo: “Cuando te despiertas e inmediatamente revisas tu teléfono, el bombardeo de estímulos interactivos a menudo creará una sensación de estrés y ansiedad. Inmediatamente, los estímulos externos atraen tu atención, sin darle tiempo ni espacio para comenzar el día con calma”.



Para evitar caer en este hábito, Rai recomienda poner el teléfono en modo avión antes de ir a dormir. Aunque, si quiere optar por una medida más drástica, podría dejar el celular en otra habitación y recurrir al reloj despertador clásico.

Hurtado, por su parte, aconseja llevar a cabo actividades menos estimulantes para aumentar la productividad y reducir los sentimientos negativos. Leer, meditar, planear el día y cocinar son solo algunas de ellas.

¿Cómo dormir mejor?

