¿Por qué no abren la tumba del primer emperador chino, la del Ejército de Terracota?

Por más de dos mil años, la primera tumba del primer emperador de la dinastía Quin, Qin Shi Huang, ha estado cerrada y los arqueólogos no lo han abierto, pues temen que al abrirla pueda generar terribles consecuencias.



Según 'National Geographic en español', su tumba fue descubierta en 1974, cuando un grupo agricultores descubrieron en un campo de la provincia de Shaanxi fragmentos de una figura humana hecha de arcilla. Este hallazgo reveló al Ejército de Terracota, y se lograba ver soldados y caballos de guerra tallados en arcilla, los cuales tenían la misión de proteger al gobernante más allá de la muerte.

Vale la pena mencionar que Qin Shi Huang gobernó China hasta el 210 a.C., y al morir su tumba fue sellada con diferentes trampas mortales y ricos hechos de mercurio, así lo reveló el antiguo historiador chino Sima Qian.



“La tumba se llenó de artefactos raros y tesoros maravillosos. Se ordenó a los artesanos que fabricaran ballestas y flechas preparadas para disparar a cualquiera que entrara en la tumba. El mercurio se usó para simular los cien ríos, el Yangtze y el río amarillo, y el gran mar, y se puso a fluir mecánicamente", mencionó Qian en su texto recuperado por 'Ifl Science'.



La tumba tardó 30 años en construirse y fueron necesarios 700.000 trabajadores para hacerlo. El emperador fue inhumado con los elementos que, estimó, eran necesarios para pasar su vida en el más allá.

Los científicos que han estudiado la zona han hallado altas concentraciones de mercurio alrededor de la tumba. Incluso, un artículo del 2020, señaló que el metal líquido se puede estar escapando por las grietas.



Esta es una de las razones por las que temen abrir la tumba, pues temen que con la excavación puedan causar daños irreparables y provocar la perdida de información invaluable.



Aunque no se puede abrir la tumba, los arqueólogos ha descubierto otras alternativas no invasivas para analizar la zona. Una de las opciones es utilizar muones, el producto subatómico de los rayos cósmicos que chocan con los átomos en la atmósfera de la Tierra. Esto permitirá mirar su interior con una estructura similar a la de un rayo X avanzado.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

