Isaac Newton y cambio de era: por qué creía en Dios y la Biblia como revelación divina

Posiblemente, reconozca a Isaac Newton por sus contribuciones revolucionarias a la física y las matemáticas, sin embargo, pocos conocen que también fue una figura notable en el ámbito religioso.



Robert Iliffe, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Oxford, le contó a la 'BBC' que Newton veía a Dios como el “geómetra supremo”, una visión que influyó profundamente en su comprensión del universo.

Asimismo, reveló que Newton era un cristiano devoto y pensaba que Dios había creado el mundo de acuerdo con un plan divino que se podía descifrar tanto en la Biblia como en la naturaleza misma. Aunque esta perspectiva es tradicional, el científico tenía otras ideas que podrían haber sido consideradas “heréticas” en su época, según Iliffe.



"La forma en que Newton piensa en Dios es en parte como un matemático que creó el mundo para que una ley matemática fuera inscrita en él", le comentó profesor de historia a la 'BBC'.



(Lea también: Predicción de Isaac Newton sobre el fin del mundo: 'Esa fecha será el cambio de era')

Facebook Twitter Linkedin

Newton murió en 1730, tras haber padecido daño renal. Foto: iStock

¿Cómo era Dios, según Newton?

Vale la pena mencionar que Newton nació en una época en que las leyes de la naturaleza eran un misterio y de hecho fue él quien nos ayudó a entender un poco más el universo.



El profesor Iliffe estudió los textos del científico inglés y encontró, por ejemplo, que en las ediciones posteriores de sus obras Principia y Opticks, habría hablado de la religión.



En la segunda edición de Principia (1713), Newton debatió "directamente la existencia y la naturaleza de un Creador benigno y científicamente experto en el maravilloso orden del mundo visible”.



Asimismo, agregó: "Dios era un ser vivo e inteligente, definido por su omnipotencia y por su dominio sobre los sirvientes, y era como sirvientes que los humanos debían adorarlo".

Facebook Twitter Linkedin

Newton veía a Dios como el “geómetra supremo”. Foto: iStock

"Dios, sin embargo, tenía rasgos reales y absolutos; era eterno y ubicuo, constituía espacio y tiempo, y existió sustancialmente. Aunque la capacidad sensorial de Dios era perfecta, Newton insistía en que no era como los humanos. De hecho, Dios era completamente diferente a la humanidad, carecía de un cuerpo y no dependía de los órganos para experimentar los acontecimientos en el mundo", comentó el profesor Iliffe en su investigación.



(No deje de leer: El fin del mundo se aproxima, según teoría de Isaac Newton)

¿Creía en Jesús?

Es importante mencionar que Newton era protestante y rechazaba la doctrina de la Santísima Trinidad y creía que había sido inventada siglos después de la vida de Jesucristo.



Según el medio ya mencionado, Newton también tenía una visión particular de Jesús, a quien consideraba divino, pero no una deidad en sí misma. Para él, Jesús era una figura preexistente que había encarnado como el Mesías para cumplir una misión específica.



El profesor también le comentó a la 'BBC' que la vida de Jesús fue una especie de fusión de lo natural y lo sobrenatural.



"Lo consideraba el Hijo de Dios, pero al no creer en la Santísima Trinidad, Jesús no es Dios. Por lo que hay una gran diferencia para Newton entre Jesucristo como un ser creado y Dios, como alguien que no es creado, sino que es el creador de todas las cosas", aseguró Iliffe.

Facebook Twitter Linkedin

Newton también tenía una visión particular de Jesús, a quien consideraba divino, pero no una deidad en sí misma. Foto: iStock

¿La ciencia nos aleja de la religión?

Comúnmente se cree que mientras más avanza la ciencia, las personas se alejan de la religión, sin embargo, "para Newton y sus colegas, es exactamente lo contrario: entre más aprendes sobre la estructura del sistema solar, la vía láctea, la anatomía del cuerpo, la ecología, se hace cada vez más obvio que esto no pudo haber surgido por casualidad y que es producto de una inteligencia que lo diseñó", señaló el experto Robert Iliffe en conversación con 'BBC Mundo'.



(Siga leyendo: Receta para preparar un exquisito ‘panne cook’ de pollo y champiñones).



Asimismo, pensaban en Dios como una "inteligencia cuidadora", porque “Dios ha creado, por ejemplo, el sistema solar de una manera que es perfecta para que el tipo de belleza de la vida prospere y esa es en gran parte la opinión de muchas personas en Reino Unido y otras partes hasta principios del siglo XIX", aseguró el profesor.

Facebook Twitter Linkedin

Para Newton saber más de la ciencia no lo alejaba de Dios. Foto: iStock

La relación de Newton con la religión era compleja y heterodoxa, y algunas de sus ideas podrían haber sido consideradas herejías en su tiempo. Aunque compartía sus puntos de vista religiosos con un círculo selecto, mantuvo muchas de estas creencias en secreto por temor a represalias.



Para Newton, la religión y la ciencia no eran entidades separadas, sino que se complementaban entre sí. Creía que la mente de Dios podía ser comprendida tanto a través del estudio de la naturaleza como de las Escrituras, y que la ciencia y la religión eran herramientas para alcanzar ese entendimiento.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Experto advierte sobre peligrosa maniobra al sentarse en aviones que hace pasajera

Ludopatía: ¿Cuántos tipos existen y cuándo se convierte en problema esta enfermedad?

¿Cuánto gana Shakira a la semana? Esta sería la millonaria suma, según 'People'