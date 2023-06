A partir de la eliminación de Marcela Benjumea el pasado fin de semana, los televidentes de MasterChef Celebrity han notado la ausencia de Natalia Sanint, ya que en los últimos dos capítulos fue evidente su ausencia.



Ni la presentadora del programa, Claudia Bahamón, ni los chefs Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolas de Zubiría dieron razón alguna de la participante.



Por eso a través de las redes sociales, los seguidores del programa de cocina más famosa de Colombia, preguntaban qué había pasado con Sanint y la respuesta llegó en el capítulo de este 28 de junio.



Quién se encargó de revelar qué había sucedido con la participante fue el jurado Nicolás de Zubiría, antes de revelar el reto creativo que debían enfrentar los participantes en la prueba.



Los chefs, antes de la prueba, revelaron que la presentadora Claudia Bahamon no iba a estar, a lo que posteriormente Nicolás de Zubiría reveló que Natalia Sanint tampoco iba a estar por problemas de salud.

En la explicación, el chef y jurado del programa también reveló que no iba a estar Daniela Tapia, y como dictan las reglas, tendrán que ponerse el delantal negro a su regreso, tal cómo sucedió con las famosas Luces Velásquez y Francisca Estevez.



“El día de hoy, como ven claramente no esta Claudia, por lo que les ha mandado unos regalitos muy especiales a todos, y cómo pueden ver no está Natalia, ya que está delicada de salud y tampoco está Daniela, y como ustedes saben, ambas deben regresar y colocarse el delantal negro, como está estipulado en las reglas” aseguró de Zubiría.



La prueba se basaba en preparar pizza en la modalidad de reto creativo en olla. En esta ocasión no tuvieron la guía de los chefs por ello decidieron indicar antes de empezar el reto la manera como debían hacerla.

