¿Por qué Natalia Améstica asesinó a Canserbero y Carlos Molnar? Esto dice el fiscal

El 26 de diciembre, se conoció que el fiscal Tarek William Saab, obtuvo por parte de Natalia Améstica una confesión que dio un completo giro a la historia de la muerte del cantante Canserbero y su amigo Carlos Molnar.

¿Qué se sabe?

En redes sociales, circula un video en el que se ve a la mujer narrar los hechos que se dieron el 19 de enero del 2015 en el décimo piso del edificio Camino Real de la urbanización Andrés Bello, en Maracay, Venezuela.



Améstica aseguró que les dio una droga para dormirlos y una vez vulnerables, los atacó con un arma cortopunzante.



“Se dio la oportunidad de que debían grabar unos videos en mi casa para Panamá, los niños se fueron para donde la abuela, se dio la oportunidad para yo hacerles un té, en ese té coloqué dos pastas de Alpram de 0.5. Ellos bebieron algunas tasas de té cada uno y en el momento de quedar somnolientos yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos, vi como estaba y lo ataqué directamente al cuello”, detalló Natalia en video.

En ese momento, Canserbero se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero al estar bajo el efecto de la droga, la mujer aprovechó para darle dos puñaladas en un costado de la espalda.



Seguidamente, llamó a su hermano Guillermo Améstica y, unas horas más tarde, llegó al sitio acompañado de tres funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), quienes alteraron la escena para que pareciera crimen perpetrado por Canserbero, según su versión.



¿Por qué Natalia Améstica acabó con la vida de Canserbero y Carlos Molnar? Según fiscal

En una rueda de prensa dada por el fiscal Tarek William Saab expuso que los hermanos Améstica se declararon culpables del crimen, y añadió cuáles fueron los motivos de la exmánager de Tirone José González Orama para cometer los asesinatos.



“Asesina a su pareja con quien convivía durante 10 años, Carlos Molnar porque, según ella, este decidió no pagarle el dinero invertido en la gira que acababan de hacer durante diciembre 2014 en Argentina y Chile”, dijo Saab.

Añadió que, por el lado del artista: “mantenía siempre una actitud indiferente hacia ella, de no corresponderle el saludo y de no querer ser su amigo”.



“Esto revela la mente de una persona ganada al delito, el odio y la envidia. Hay que cuidarse de la gente así. Detrás de ese rostro está una persona dedicada a tareas homicidas”, expone el fiscal venezolano.

En el mismo discurso, agregó: “Todo lo hicieron a sangre fría y con premeditación. Ella revela que su pareja, según ella, decidió no pagarle. A un punto tal que esta persona siguió una presunta carrera de mánager. Trajo a Venezuela a varios grupos musicales que no pienso mencionar aquí”.



El fiscal Tarek William Saab no dejó pasar esta oportunidad sin declarar: “Hoy el nombre de Tirone González queda reivindicado en lo nacional e internacional, ante quienes quisieron exponerlo como un esquizofrénico”, teniendo en cuenta que en un principio se manejó la teoría de que el artista habría acabado con la vida de su amigo y luego con la suya.



Fiscalía venezolana revela confesión de presunta asesina de Canserbero, ¿caso resuelto?

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

