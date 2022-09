En el último año, fueron varias las celebridades que anunciaron la llegada de nuevos integrantes a sus familias. Desde Evaluna Montaner y Camilo hasta Greeicy Rendón y Mike Bahía.



Pese a la oleada de comentarios y mensajes de los internautas por querer conocer a los bebés, algunos famosos decidieron ser reservados y no mostrar a sus hijos. De hecho, son varios los artistas, entre ellos Mike Bahía, que han expresado su decisión.

El cantante caleño en una entrevista dejó dicho que en conjunto con Greeicy Rendón acordaron no exponer al menor en redes sociales y dejar que el pequeño sea quien decida cuando quiere salir al público.



Es por esto que los artistas se han esmerado en cuidar su privacidad y taparle el rostro cuando comparten una fotografía con el bebé, Kai.



“Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Obviamente en la medida que podamos, lo haremos”, dijo Mike en una entrevista con ‘LOS40 Urban’.

(Siga leyendo: La impactante broma de Greeicy a Mike Bahía con pañal de Kai).

Además, agregó: “Eso es lo que me hace sentir, yo digo si yo tomé la decisión de entregar mi privacidad, de volverla pública, en algún momento la gente lo va a conocer, seguramente. Pero a mí me encantaría que él tome la decisión”.



Por lo tanto, esto queda en manos de Kai. Mike, por lo pronto, expresó que él apoyara a su hijo.

(Lea también: El tierno momento de Kai, hijo de Greeicy, al ser cargado por Lina Tejeiro).

Siento que es una decisión que debería tomar él FACEBOOK

TWITTER

“Siento que es una decisión que debería tomar él y así mismo quiero con todo en la vida, yo quisiera que mi hijo tome todas sus decisiones y yo lo voy a apoyar la que sea y esa es la política de respeto por la cual ustedes ven que no le postramos su carita”.



Sin duda, Greeicy y Mike han enternecido al país con su maternidad y paternidad. No obstante, el público colombiano tendrá que esperar un tiempo para conocer a Kai.

Más noticias

Greeicy Rendón comparte tierno video cantándole a Kai

Greeicy Rendón: el divertido video cantando en inglés con su hijo Kai

Jhonny Rivera ganó millonario premio en almacén por fan que le cedió el puesto

Tendencias EL TIEMPO