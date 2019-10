10 razones por las que a usted le va mal en el amor, según psicólogos

Uno de los interrogantes por los que frecuentemente alguien aceptaría ir a una consulta, según Gilberto Cáceres, psicólogo y docente del Politécnico Grancolombiano, es: ¿me puede ayudar a descubrir por qué no logro conseguir pareja o tener una relación amorosa durable?

Cáceres, asegura que en su día a día suele iniciar este tipo de terapias basado en la propuesta de los estudiosos Masters, Johnson y Kolodny (1987), quienes afirman que, para tener éxito en las relaciones de pareja, se debe asumir una condición psicológica llamada 'disponibilidad al amor'.



Para estos autores, se trata de una condición especial que tiene cuatro elementos integrantes: una actitud positiva a la idea de enamorarse, la necesidad de intimidad y amistad, el deseo sexual y la confianza de poder ser amados.

Para tener éxito en las relaciones de pareja, se debe asumir una condición psicológica llamada 'disponibilidad al amor' FACEBOOK

TWITTER

"Cuando les hablo a las personas de manera introductoria acerca de estos aspectos los pueden 'entender' fácilmente e incluso los 'describen' de manera precisa, pero llega un momento en que, después de un silencio meditativo prolongando, terminan preguntándome: ¿y cómo se hace eso?", cuenta.



Por eso, esta vez en #10CosasQué, nuestro experto invitado le explica diez actitudes que una persona NO debe asumir si quiere lograr una vida de pareja feliz y duradera:

1. No se necesita un alma gemela

El primer error es buscar a alguien igual a usted, que piense en los mismo, que vea el mundo con sus ojos, que no se atreva a llevarle la contraria en nada.

Foto: iloveimg

2. Nadie es incambiable

Deje de esperar a una persona que lo acepte tal como es y como siempre ha sido, que no le obligue a cambiar algunas actitudes o hábitos.

3. Es importante aprender a escuchar

No caiga en la equivocación de imponer sus propios deseos sobre las necesidades del otro y nunca escuchar lo que quiere, ignorando sus metas y anhelos más profundos. Deje a una lado la creencia de que su pareja debe querer lo mismo que usted para que sea 'digna' de estar a su lado.

4. Deje los caprichos afuera

Evite asumir desde el comienzo que la relación va a girar en torno a sus caprichos emocionales del momento, deje de creer que quien esté a su lado solo puede reír cuando usted está contento, deprimirse cuando se está abrumado, que le hable cuando quiere escucharle y que sepa guardar silencio respetuoso cuando necesite su espacio.

Es importante dejar de pensar que el amor es un sentimiento, una cosquillita en la panza, una atracción física o deseo sexual FACEBOOK

TWITTER

5. Nadie manda sobre nadie

Una mala práctica es hacerle saber que en la relación usted será quien se imponga obligando a la gente a ser quien debe estar dispuesta a ceder sin atreverse a contradecir o expresar una opinión diferente. Esto, lejos de ayudar, será señal de que no quiere salvar lo que con tanto esfuerzo se ha construido.

6. Salir de la zona de miedo

Sentir miedo al compromiso y vivir defendiendo la clásica frase: “quien se casa es ella/él” jamás lo llevará a buen fin. El hacerle sentir al otro que debe comportarse bien si no quiere perderle o nunca prometer nada que le genere estrés, renuncia o esfuerzo es otro mal camino.

7. No es el centro del universo

Un desacierto común es no aprender a escuchar, asumir que deben entender que es usted es quien necesita ser comprendido, aceptado y amado, sin estar dispuesto a dar eso de vuelta.

Foto: iloveimg

8. Deje fuera a don perct@

Otra razón es exigir perfección, que no falle y que nunca deje de ser atractivo/a ante sus ojos. Es algo desastroso el ignorar que es normal que un ser humano se enferme o tenga un mal día, no olvide que no se enamoró de un ser perfecto.

9. El filtro de la educación, nunca está de más

Decir las cosas que se le ocurran de la manera que quiera, bajo la excusa de que se es libre para expresarse, hará que cualquier relación deje de funcionar. Más si se demanda del otro ser empático, amable y amoroso a la hora de contarle sus problemas sin ofrecer lo mismo a cambio.

10. La decisión diaria

Es importante dejar de pensar que el amor es un sentimiento, una cosquillita en la panza, una atracción física o deseo sexual. Se debe llegar a entender que el amor de pareja es una decisión de vida, la más radical, la más consciente, la que exige más madurez personal y más renuncia al propio ego.

Foto: iloveimg

Bibliografía: Masters W. H., Johnson V. E., Kolodny R. C. (1987). La sexualidad humana. La Habana: Ed. Científico-Técnica.

Este decálogo fue hecho con la asesoría de Gilberto Cáceres, docente del programa de psicología del Politécnico Grancolombiano con Maestría en Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica de Catalunya de Barcelona (España).