¡No sea grinch! 10 consejos de los psicólogos para no odiar la Navidad

¡Llegó diciembre! Pero no todos lo ven como un motivo de alegría. Las festividades durante este mes pueden llegar a tener una connotación negativa en la vida de varias personas. César Sierra, psicólogo y docente del Politécnico Grancolombiano (sede Medellín), le explica en este #10CosasQué cuáles son las razones más comunes por las que usted puede terminar convirtiéndose en una réplica del 'grinch'.

1. El poder de un mal recuerdo

El asociar esta época con algún sentimiento o emoción producto de algún suceso que marcó de manera negativa su vida puede afectarle. Estos eventos quedan grabados en nuestro psiquismo llevando a que en entornos de extrema alegría no nos sintamos del todo cómodos.





Consejo del experto: intente compartir las fechas especiales de diciembre en compañía de alguien, acepte invitaciones en fechas especiales como el día de las velitas, las novenas de aguinaldos, el 24 o 31. Organice una novena de aguinaldos en su casa e invite a las personas con las que se sienta más cómodo (no tiene que ser muchas) y ofrezca algunos pasabocas.



Y si no cree en la navidad o no practica este tipo de celebraciones, invite a un amigo a cenar a su casa o a un restaurante solo como un momento para compartir con otras personas (usted se lo merece).

Foto: iloveimg

2. Extrañar

La perdida de un ser querido puede opacar esta época por los recuerdos y anhelos de poder compartir estas fechas especiales junto a quien ya no está.



Consejo del experto: desde su dimensión espiritual, aproveche este momento para recordar lo especial que fue esa persona y dedíquele algún detalle tipo eucaristía, un rito personal, un regalo o cualquier actividad que le ayude a sentir que ese ser amado está en su corazón y le acompaña. No se trata de hacer un esfuerzo por olvidar.

Aprenda a dar momentos, visitar a alguien que hace tiempo no veía, compartir una película en casa o invitarlo a dar una vuelta FACEBOOK

TWITTER

3. Eterna soledad

Un alto sentimiento de soledad o frustración puede amargarle el mes. Como es una época en la que se celebran fechas especiales destinadas a ser vividas en familia, algunos no solamente se sienten solos, sino que realmente lo están.



Consejo del experto: tome la época como si fuera un mes normal, no solo la asocie con la navidad sino véala como una oportunidad de participar de celebraciones o fiestas en las que se podría integrar con círculos sociales nuevos.

4. ¿Y el dinero?

Debido a que es un momento donde se da la oportunidad de ser generoso y dar muestras de afecto y cariño hacia otros con detalles, algunas personas se sienten mal de no tener dinero para ofrecer regalos.



Consejo del experto: deje a un lado la falsa idea de que para dar un “buen regalo” se necesita de mucho dinero: ¡ERROR! Aprenda a dar momentos, visite a alguien que hace tiempo no ve, comparta una película en casa o invite a alguien a dar una vuelta para hablar. Recuerde, lo importante es la intención.

Foto: iloveimg

5. Música sentimental

Curiosamente algunos de los villancicos, tan populares en esta época, hablan de momentos tristes y generan un sentimiento de amargura (por identificación).



Consejo del experto: la música tiene el gran poder de transmitir fuertes emociones en las personas. No se torture con canciones que lo hagan sentir mal o de despecho, escuche eso que lo invita a disfrutar de la temporada.

6. Cuando la vejez ataca

Diciembre puede hacer que la gente sienta el paso del tiempo con mayor intensidad, pues despierta una profunda nostalgia por recuerdos de esa infancia que no se volverá a vivir.



Consejo del experto: la vejez no es una edad, es una actitud y una forma de estar ante la vida. Hay quienes por edad son muy jóvenes, pero que por su forma de ver la vida parecen ancianos y viceversa. Intente disfrutar de las cosas pequeñas como si fuera un niño: vaya a un parque de diversiones y, por qué no, compre ese juguete que tanto le hubiera gustado tener.

7. Así soy yo

Algunos por sus estructuras de personalidad no logran sentirse alegres y emocionados y en estas fechas casi que se les obliga a estarlo empujándolos a presiones innecesarias.



Consejo del experto: de parte y parte. Si es una persona que se describe como “cascarrabias”, “amargado” o “antichévere”, acéptese tal y como es, pero respete la forma de ser de los otros. No está de más ceder un poco para aprender a disfrutar cada vez más.

8. ¿Se puede realmente estar en familia?

Muchos al reencontrarse con miembros de su familia reviven sentimientos de rabia, tristeza o frustración por los hogares fragmentados.



Consejo del experto: hay que dejar el orgullo a un lado, ser humildes, aceptar los errores y aprender a pedir perdón. Dé el primer paso y si tiene que cambiar, inténtelo sin esperar nada a cambio. Es más lo que puede ganar.

Foto: iloveimg

9. Consumir, consumir y consumir

Alguna gente rechaza la navidad porque detesta el consumismo y el capitalismo, ven este tiempo como un invento del sistema mercantilista que los obligan a hacer compras y a consumir.



Consejo del experto: es sencillo, “sé y deja ser”, si no está de acuerdo con el consumismo y no quiere dar regalos, no tiene que hacerlo, puede dar otras cosas que no impliquen comprar objetos en tiendas o comercio.

10. Incertidumbre de un año más

Diciembre es el último mes del año y es inevitable pensar en que pasamos a una nueva página de nuestras vidas, que el tiempo pasa y que a veces poco nos damos cuenta de eso.





Consejo del experto: póngase el reto de aprender a disfrutar cada instante, a valorar las cosas importantes e intente estar con las personas que ama. No compita con el calendario, piense que no es un año menos, sino alégrese porque le queda vida por delante. Disfruta cada instante como si fuera el último.

Foto: memegen.es

Este decálogo fue hecho con la asesoría de Cesar Sierra, psicólogo, PhD en Educación, psicoterapeuta, conferencista y tallerista. Actualmente es el coordinador académico de la facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad y docente del programa de psicología del Politécnico Grancolombiano Sede Medellín.