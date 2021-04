¿Por qué a Maluma ya lo vacunaron contra el coronavirus?

A través de su cuenta de Instagram el cantante colombiano Maluma, de 27 años, le contó a sus más de 57 millones de seguidores que ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.



En la publicación aparece el reguetonero paisa mostrando la tira adhesiva sanitaria o ‘curita’ que le pusieron en el hombro tras aplicarse el biológico. “Vacuna Lista / Vaccine done”, escribió en el 'caption' de la fotografía en la cual se le ve muy sonriente.



¿Por qué se vacunó Maluma?

Muchos de los latinos que viven en Estados Unidos, como Maluma, ya comenzaron su proceso de inmunización contra el coronavirus. En el caso del músico colombiano, se especula que se encuentra en la ciudad de Miami, en el estado de Florida.



Esto teniendo en cuenta que el más reciente álbum del artista ‘Papi Juancho’ fue grabado durante la cuarentena, entre Medellín y la ciudad estadounidense.



Por otro lado, recientemente se conoció que la actriz de contenido para adultos Esperanza Gómez, quien vive en el país norteamericano, también recibió ya la primera dosis de vacuna contra el SARS-CoV-2.



“Me duelen los pulmones al respirar. Me están doliendo las manos y las piernas. (…) Todavía me tiembla el cuerpo”, contó Gómez a sus seguidores acerca de lo que sintió al aplicarse el biológico, lo cuál es una reacción normal según le comentaron los médicos.



Así mismo lo hizo la famosa periodista Mabel Lara el pasado 7 de abril. Recordemos que la vallecaucana se retiró de ‘Noticias Uno’ en mayo del año pasado para irse a vivir a Washington D.C en donde estudia Política Social en la Universidad Georgetown.



¡Lista mi primera dosis! Yo creo en la ciencia como he acudido a ella para ponerle todas las vacunas a mi hijo, y sigo creyendo en el chance que nos da en esta pandemia. #WashingtonDC #Listoelpollo 🙏🏾 pic.twitter.com/BAytzC82sx — Mábel Lara (@MabelLaraNews) April 7, 2021

De acuerdo con la última actualización de Our World In Data, 22.9% de la población estadounidense ya se encuentra completamente inmunizada contra el covid-19, esto significa que unas 75.3 millones de personas ya recibieron ambas dosis del biológico.



Por su parte, 40 millones de individuos, entre los que se encuentra Maluma, Britney Spears, Mariah Carey, entre otros famosos artistas, ya recibieron la primera dosis.



A mediados de marzo el mandatario estadounidense Joe Biden ordenó a todos los estados y territorios del país que eliminaran las restricciones que rigen para ciertos grupos y que abrieran turnos de vacunación para todas las personas mayores de edad.



En este sentido, cualquier persona con más de 21 años que desee vacunarse en Estados Unidos puede hacerlo. Allí no se manejan las fases de grupos como se hace en Colombia.



De igual manera, están autorizados como vacunadores dentistas, veterinarios, podólogos, optometristas o parteras, entre otros profesionales sanitarios. A su vez, hay más de 20.000 farmacias que administran vacunas en todo el país, así como 1.200 macrocentros de vacunación que actualmente opera con militares u otras agencias federales.



"Puedes conducir hasta un estadio o un estacionamiento, recibir una inyección sin nunca salir del vehículo y regresar a casa en menos de una hora", aseguró el mandatario, cuya estrategia ha servido para la acelerada campaña de vacunación en ese país.



