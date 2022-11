Con el tamaño de una pelota de Pin Pon, los ojos, son los órganos visuales que colaboran con el cerebro para que las personas puedan estar atentas al color del mundo que los rodea, el tamaño y la textura de los objetos.

(Siga leyendo: Bacteria de la lepra sería efectiva para reparar y regenerar el cuerpo: estudio).

Debido a que es una delicada parte del cuerpo, se encuentran ubicados dentro del cráneo, son protegidos por los párpados y las pestañas para que el polvo, la suciedad y la luz fuerte, no sean factores que lo afecten.



Por otro lado, las lágrimas juegan un papel muy importante para los ojos, ya que humedecen y limpian los elementos irritantes que pueden entrar al órgano y los ayudan a protegerse de infecciones.

¿Cómo funciona el ojo humano?

Facebook Twitter Linkedin

Los ojos marrones los produce un gen llamado OCA2. Foto: iStock

Para poder ver, el ojo depende de tres capas importantes: la esclerótica, la coroides y la retina.



La primera es la parte blanca de este órgano, se rodea del globo ocular y está unido a la córnea. La segunda reúne las partes internas del ojo y está compuesta por vasos sanguíneos que distribuyen oxígeno y nutrientes al ojo. La tercera es blanda y sensible a la luz, su trabajo es enviar señales al cerebro a través del nervio óptico para que éste las interprete como imágenes visuales.

Sin embargo, el proceso para que usted pueda ver, se da de la siguiente manera:

La luz recibida por el ojo penetra en la córnea dando como resultado una imagen que es transportada por el nervio óptico hacia el cerebro y así, los seres humanos puedan disfrutar de lo que tienen enfrente.



Por otro lado, la capacidad que tiene este misterioso órgano para poder ver con claridad sin importar la distancia, se le conoce como acomodación, ya que en ella, el cristalino que está ubicado en la parte central del ojo, se estira para poder ver los objetos de manera curva.



No obstante, más allá del interior del ojo, algo sorprendente que tiene este órgano, son los colores que puede llegar a transmitir en su exterior, ya que suele presentarse de diferentes maneras: marrón oscuro, claro, verde, avellana, gris o azul y aunque usted crea que permanecen de la misma manera durante toda la vida, no es así. De hecho, pueden cambiar a lo largo de los años.

(También lea: Dolor de cabeza en el lado izquierdo: causas).​

Facebook Twitter Linkedin

La salud de sus ojos depende de usted. Foto: iStock

Si cuando usted era un recién nacido, tuvo en primera instancia ojos grandes de color gris pizarra, probablemente, ahorita sean de color café.



Los ojos pueden cambiar de color, así como el largo de su cabello, su estatura o forma de pensar; sin embargo, esta transformación solo se da si los gránulos de pigmento se disminuyen, ya que en el iris no se produce pigmento continuamente.

(Lea: Mujer iba a una cirugía para que le extirparan el útero y le robaron los riñones).

Con el paso del tiempo es común que suceda este fenómeno, solo que en la mayoría de casos, los ojos tienden más a aclararse que a oscurecerse.



No obstante, esto depende del tipo de color con el que se haya nacido, ya que también puede ocurrir lo contrario aunque no sea tan común.



Por ejemplo, hay colores que no siempre están presentes en el iris y cambian dependiendo las condiciones de luz en las que se encuentre, en esta lista están los pigmentos azules, verdes, cafés o marrones.

Factores que influyen en este cambio

Así como los seres humanos forman su personalidad de acuerdo al entorno en donde se crían, las personas que los rodean, el tiempo de gustos que tienen y el tiempo de vida que llevan, los ojos también van cambiando a lo largo del tiempo,

según algunos factores como:

Facebook Twitter Linkedin

Hay situaciones que influyen en la salud de nuestros ojos. Foto: iStock

La edad

Facebook Twitter Linkedin

Aprender a cuidar su vista y la de los demás, es un acto de amor. Foto: iStock

La cantidad de melanina y el tipo de genética, determinan el color de los ojos que tiene una persona para aclararlos u oscurecerlos.



Sin embargo, este cambio no es tan frecuente para la mayoría de personas, a menos de que padezcan ‘Glaucoma Pigmentario’.



Según un el estudio de Glaucoma Pigmentario mediante Biomicroscopía Ultrasónica, la Glaucoma Pigmentario es una enfermedad que “se define por la dispersión de pigmento iridiano en cámara anterior, y el aumento de ‘PIO’ secundaria a la obstrucción al flujo del humor acuoso a nivel de la malla trabecular“.

Las emociones

Facebook Twitter Linkedin

Su salud en todos los sentidos de la palabra, es muy importante. Foto: iStock

A través de la mirada de una persona, se puede saber mucho acerca de su estado de ánimo, por eso cada vez que una persona siente tristeza, alegría o enfado, la pupila genera cambios en la dilatación y en el color del iris debido a las hormonas liberadas.



Un ejemplo de esto, es el color que se da después de que la suma del rojo de los ojos, más la humedad de las lágrimas en un momento de conmoción, haya cambiado.

La exposición al sol

Facebook Twitter Linkedin

El poder del Sol, trasciende a nuestro cuerpo. Foto: iStock

A pesar de que "el sol afecta a los ojos si se toma sin protección”, como lo indicó el doctor Rafael Gil Piña, jefe de servicio de Oftalmología del Hospital Quirón Salud de Huelva, España.



La luz de esta estrella tiene una gran influencia en la melanina, ya que si los ojos se exponen demasiado al sol, pueden ocasionar que este órgano visual se oscurezca.



Por otro lado, también puede producir enfermedades como la ‘Queratitis’ o la ‘fotofobia’.

Los ojos azules y cafés

Facebook Twitter Linkedin

El misterio de nacer con los ojos azules. Foto: iStock

Un estudio dirigido por Cassie Ludwig, oftalmóloga del Byers Eye Institute de la Universidad de Stanford, analizó a 148 bebés nacidos en el Lucile Packard Children's Hospital de California y registró el color del iris al nacer.



La investigación reveló que los ojos de un bebe pueden cambiar dependiendo de la tonalidad. Dos años después aproximadamente, los resultados fueron increíbles, ya que de los cuarenta bebes de ojos azules, Once personas tenían ojos marrones, tres personas ojos color avellana y dos, ojos verdes.



Sin embargo, en el caso de los setenta y siete que nacieron con ojos marrones, setenta y tres seguían teniendo el mismo tono, determinando que es más probable que los ojos azules cambien con el tiempo en comparación a los cafés. Todo esto, debido a la acumulación de un pigmento protector en el iris en el ojo.

Técnicas de micropigmentación de ojos

Facebook Twitter Linkedin

Doctora Foto: iStock

En algunas ocasiones, las personas no se sienten a gusto con el color de sus ojos porque sueñan con tener otra tonalidad.



Por esto, la ciencia inventó la ‘micropigmentación’, un tipo de cirugía en el que usted puede elegir el diseño que más le interese.



Según Miriam Alcantará, para llevar a cabo este proceso, se requiere de cuatro pasos:



El primero, es el eyeliner superior, que consiste en realizar un delineado en el párpado superior para corregir los ojos descendentes.



El siguiente paso es el eyeliner inferior, ahí se marca el color del ojo para conseguir el relleno que el cliente desee.



Y por último, está el voluminizador de pestañas, en dónde se les da volumen y por último si a la persona le gusta estar sombreada, se puede maquillar.

Más noticias

Alrededor del 13% de los nuevos cánceres son de pulmón | Descúbralo a tiempo

El habitante 8.000 millones nació en Latinoamérica, sepa en qué país

Prevención y tratamiento del cáncer de próstata a tiempo: salva vidas

Tendencias EL TIEMPO