De seguro alguna vez se ha sentido desesperado por la picazón que causan las picaduras de mosquito, sobre todo si se encuentra en un lugar de clima cálido. Así mismo, habrá podido notar que algunas personas suelen ser muy ‘dulces’ para estos insectos, como hay otras a las que no pican ni una sola vez. ¿Sabe usted por qué ocurre esto? Aquí le contamos.

Cuando un mosquito succiona nuestra sangre, aparecen unas marcas rosadas en la piel, las cuales provocan mucha comezón por un par de días. Estos síntomas suelen ser incómodos, por lo que varias personas optan por usar repelentes, toman algún medicamento o usan insecticidas en sus habitaciones para evitar ser picados.



Las mordidas de zancudos parecen inofensivas, pero en realidad propagan muchas enfermedades y, según un artículo de la agencia de noticias ‘BBC’, los mosquitos causaron alrededor de 725 mil muertes, en todo el mundo, solo en el año 2018.



Por otra parte, es muy común escuchar el refrán: ‘Soy de sangre azul’, cuando alguien hace referencia a que nunca sufre de picaduras de mosquito. Aunque es algo gracioso, tiene una explicación científica muy valiosa.

¿Por qué pican los zancudos?

Tal como argumenta la ‘BBC’, los mosquitos, tanto hembras como machos, pueden vivir sin chupar sangre humana. Sin embargo, las hembras necesitan de esta sustancia para poder fertilizar sus huevos, por lo que siempre están en búsqueda de un cuerpo ‘dulce’ que les permita extraer una buena cantidad.



Así mismo, existen varios motivos por los cuales unas personas son más llamativas que otras en la dieta de estos insectos.

Los mosquitos hembra necesitan de la sangre humana para fertilizar sus huevos. Foto: iStock

Olor de la piel

Suena algo extraño, pero lo cierto es que la piel de cada ser humano emite un olor diferente que puede ser atractivo para los mosquitos. Estos animales tienen la capacidad de identificar su aroma hasta a 45 metros de distancia, por lo que será rastreado por ellos como su presa.



El aroma que emite cada persona depende del tipo de microbios que habitan en su piel. Todos los seres humanos tenemos microorganismos diferentes, por lo que cada quien tiene un aroma particular, el cual puede agradarle o desagradarle a los mosquitos.



Aún no se sabe con precisión qué tipos de sustancias emiten un olor atractivo para los zancudos, algunos estudios encuentran a moléculas como el indol, el nonanol, el octenol y el ácido láctico como principales sospechosos, según reseñó la ‘BBC’.



No obstante, otro análisis, citado en el artículo, señala que a los mosquitos les agradan las pieles con muchos microbios, pero que sean de la misma familia.

El olor que las personas emiten, de acuerdo a los microbios que habitan en su piel, pueden ser un atractivo para los mosquitos. Foto: iStock

El CO2

Está comprobado que el compuesto CO2 (dióxido de carbono) es uno de los principales atractivos para estos insectos. Los seres humanos expulsamos esta sustancia todo el tiempo cuando respiramos.



Sin embargo, quienes más exhalan dióxido de carbono son las personas corpulentas y las mujeres embarazadas, así que esto explica por qué los individuos con estas condiciones suelen tener más picaduras que el resto.

Las mujeres embarazadas suelen atraer más a los mosquitos. Foto: iStock

Color de la ropa

La ‘BBC’ encontró que un color llamativo que lo haga resaltar en su entorno, como una blusa verde fluorescente, o una camiseta blanca en un ambiente oscuro, podría atraer fácilmente a los zancudos.



Por esta razón, utilizar prendas de colores neutros podría ser una opción para disminuir las picaduras.

Si viste de colores llamativos, probablemente tendrá muchas picaduras. Foto: iStock

Calor corporal

Entre más sudor segregue su cuerpo, más mosquitos va a atraer. Así mismo, cuando se realiza algún deporte y/o hace mucho calor, es común ver que aparecerán más picaduras en su cuerpo de lo normal.



Las partes que más transpiran son las axilas y los pies, así que debe cuidar mucho su higiene en estas zonas si quiere evitar ser alimento de estos insectos. Se recomienda tomar una ducha cuando sienta que está sudando demasiado, bien sea porque estuvo mucho tiempo en el sol o porque estuvo haciendo ejercicio.

La sudoración puede atraer a los mosquitos. Foto: iStock

Tipo de sangre

Aunque parezca que no tiene mucho que ver, su tipo de sangre también influye a la hora de atraer zancudos. Según la ‘BBC’, las personas de tipo O son las más ‘dulces’; las de tipo B son parcialmente agradables para los mosquitos; y la sangre de tipo A suele ser desagradable para estos animales.

Las personas de sangre tipo O suelen ser más 'dulces' para estos insectos. Foto: iStock

¿Cómo prevenir las picaduras?

El portal web especializado ‘Saber Vivir’ publicó un artículo con una serie de consejos para evitar ser presa fácil de los mosquitos, teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados y otras razones adicionales.



Estos insectos se sienten atraídos a la luz infrarroja, la cual es emitida por las bombillas incandescentes. Si usted tiene estos artículos en su casa, procure mantener las luces apagadas el mayor tiempo posible. También puede optar por adquirir bombillos LED, ya que estos no cuentan con iluminación infrarroja.



Tire la basura constantemente y no deje que los desechos se acumulen, puesto que las sobras de comida en descomposición son un atractivo muy poderoso para los zancudos.



Evite dejar agua posada en recipientes, macetas, platos y demás lugares donde se puedan formar pequeños charcos. Los pozos de agua son agradables para las hembras cuando van a depositar sus huevos; debe mantener las superficies secas en la medida de lo posible.

Los pozos de agua son ideales para que las hembras zancudo pongan sus huevos. Foto: iStock

Hay algunas plantas que contienen olores que pueden repeler a estos insectos, como la albahaca, citronela, lavanda, menta de gato, tagete o melisa. Siembre alguno de estos productos y notará la diferencia.

