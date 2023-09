Rascarse los genitales en público resulta desagradable para las personas, en especial es un hábito que las mujeres detestan de manera radical y contundente, siendo considerado un acto grotesco, de mala educación y antihigiénico.



Este acto es tan despreciado por las mujeres que incluso el hombre más atractivo puede botar todo al traste y verse realmente mal cuando se rasca su zona íntima.

(Le puede servir: Los músculos que no se pueden descuidar después de los 50 años).

Lo que las mujeres no saben, es que hay varias razones por las que los hombres se rascan su zona genital. Esta área, en especial los testículos, es una parte del cuerpo sensible que puede verse afectada de manera muy frecuente si no se tiene los cuidados requeridos de higiene.



Una de las principales razones de la picazón puede ser el tener ladillas (Piojos Púbicos), o escabiosis, más conocido como sarna, según el portal ‘On salus’.



Según el urólogo David Fernández, de Monterrey, México, otra de las razones es el tipo de ropa interior que se usa, pues hay cierto tipo de material que hace que al hombre le puede producir alergia, picazón o tener dermatitis alérgica, además, estas podrían ser las causas que produce picazón en la zona de los testículos como: infección, alergias y secreciones.

(Le puede ayudar: Virus Nipah: Explican que no hay riesgo de que llegue a Colombia en cerdo contaminado).

Una causa que puede hacer que el hombre se rasque los testículos es el placer que produce el tocarse la zona del escroto, lo cual hace que a la vez busque refrescarlo y sentir un momento placentero al mismo tiempo.



Si el problema persiste y se torna crónico, acuda de manera inmediata al médico para saber la causa de la picazón.



Para evitar cualquier tipo de infección, haga lo siguiente para evitar lastimar su zona genital, según el doctor Fernández:

(Le puede interesar: La realidad tras la brecha de género en los suicidios: 8 de cada 10 los cometen hombres).

- Lávese los testículos con un jabón suave y agua fría.



- Evite usar ropa ajustada.



- Mantenga la zona seca.



- No utilice productos que lastimen su zona genital.



- Si tiene una infección, consulte a un médico para recibir tratamiento.

Realizan el primer trasplante de pene y escroto en EE. UU.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

(Fotos) Así se ven y así son las cinco megaobras de ingeniería más colosales del mundo

Los Tigres del Norte: ‘Nuestras canciones se cantan y se viven’

El dolor de Fernando Botero por la muerte de su esposa Sophia Vari cuatro meses antes