¿Por qué los aviones no vuelan sobre la Antártida? Explican las razones

Son muy pocas las personas que han tenido la oportunidad de visitar la Antártida y ver sus paisajes blancos y congelados. Hay personas que creen que si no pisan este territorio lo podrán conocer desde el aire, pero lo cierto es que esto no es posible debido a que ningún avión sobrevuela el territorio.

Recientemente, este tema se volvió tendencia en las redes sociales, pues el usuario @nicoviajasolo publicó un video en el que se preguntaba: "¿Por qué desde Sudamérica para ir a Australia tienes que dar toda la vuelta en vez de ir en línea recta y pasar por la Antártida?".



Por esta razón, la usuaria Marta Alonso (@marta.hallo) han explicado por qué los aviones no vuelan por este frío continente. Primero comentó que esto no se debe a ninguna razón paranormal, ni misteriosa, ni conspiranoica.



Si no que según la regulación de la Organización de Aviación Civil Internacional ETOPS, una de las principales causas es la seguridad, pues existe una distancia máxima en la que los aviones no pueden alejarse de un aeropuerto alternativo diferente al que está marcado en la ruta de vuelo.

"La mayoría de aviones tienen el límite en 180 minutos, es decir, estando en el aire solo pueden tardar, como mucho, 180 minutos en llegar a un aeropuerto. Esto para el 95% del planeta Tierra funciona bien", aclaró Alonso.



En el caso de la Antártida, esto no es sencillo, ya que "El aeropuerto más cercano es el de Ushuaia, en Argentina, que está a una distancia de 4.000 kilómetros", aseguró.



Asimismo, contó que los aviones no pasan por allí por el frío, pues el combustible puede congelarse a -47º, algo que pude ser muy peligroso. También, comentó que para volar en estas condiciones los pilotos necesitan un "entrenamiento especial".

Por último, recordó que en caso de emergencia y tengan que aterrizar en la Antártida, los pasajeros deberían tener trajes especiales para poder sobrevivir y obviamente a las aerolíneas no les sale económico equipar los aviones con todo lo que necesitan. "Tiene más sentido encontrar otras rutas", concluyó.



Vale la pena mencionar que en el mundo hay otros lugares que no pueden sobrevolar como: el Polo Norte, el Himalaya y otros sitios como La Meca, la casa de George Washington o Disneyland.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

