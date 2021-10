¿Por qué los aviones de pasajeros casi siempre están pintados de blanco?

Ver que todos los aviones comerciales están pintados de color blanco es tan común que, posiblemente, muy pocas veces las personas se preguntan por qué no se varían los tonos en estas aeronaves.



Sin embargo, sí existe una razón por la cual el blanco es el color predilecto.



Según el diario español 'El Confidencial', uno de los motivos principales es que la pintura blanca refleja la luz solar, lo que ayuda a mantener la aeronave fresca y minimizar cualquier daño potencial causado por la radiación del sol.



"Cuanto más fría sea la pintura que protege el exterior, se requerirá menos enfriamiento en el interior, lo que se traduce en menos gastos", explicó el profesor de aeronáutica John Hansman a 'Business Insider'.



Por otro lado, este color envejece mejor que otros más vistosos, es más fácil de mantener y cuesta menos.



Cabe resaltar que, aunque un bote de pintura no tiene un precio muy alto, las aerolíneas necesitan mucha para cubrir un avión completo (especialmente un Boeing 747 o un Airbus A380).



Además, la pintura puede agregar media tonelada al peso del avión, lo cual no es conveniente teniendo en cuenta que tiene que despegar y alzar el vuelo muy a menudo. Por tal razón, son mejores los diseños más sencillos y sobrios.



Finalmente, otro motivo por el que las aeronaves comerciales se pintan de este color es que, a la hora de vender un avión o alquilarlo, es más sencillo si es blanco y no está pintado con colores corporativos.



Aunque hay excepciones, pues algunas compañías pintan los aviones de un color diferente con fines promocionales, lo que, en parte, ayuda a compensar el aumento del costo, a pesar de no tener los beneficios anteriormente mencionados.



