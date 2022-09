Leonardo DiCaprio sin duda es uno de las personalidades de Hollywood más reconocidas en el mundo, no solo por su rol de actor protagónico en películas como ‘El lobo de Wall Street’, ‘Titanic’ y ‘Había una vez en Hollywood’, sino también por su postura frente al medio ambiente y la crisis climática.

No obstante, su vida privada siempre ha dado de qué hablar a lo largo de sus 30 años de carrera, pues pese a que DiCaprio siempre ha sido reservado al respecto de su intimidad, no se ha salvado de que se revelen aspectos particulares de su vida.

Uno de los ámbitos más conocidos del actor y productor en la opinión pública es su vida amorosa. El actor de 47 años ha salido con modelos reconocidas internacionalmente como: Gisele Bündchen, Blake Lively, Erin Heatherton, Nina Agdal, Camila Morrone, entre otras.

Facebook Twitter Linkedin

El actor ha tenido 15 novias reconocidas. Foto: Instagram: @ninaagdal / @camilamorrone/ @ tonigarrn / @erinheathertonlegit

Sin embargo, las relaciones que ha tenido con estas modelos tienen una similitud: todas han estado vigentes mientras eran menores de 25 años. Ya cuando se acercaban a esa edad, la relación terminaba.

DiCaprio y Bündchen: el primer ejemplo



El actor estadounidense y la modelo brasileña comenzaron su relación en 1999, cuando tenían 24 y 18 años respectivamente, a pesar de ser un vínculo intermitente. La relación, pese a que coincidió con una fuerte depresión y ansiedad que tuvo Bündchen en ese entonces, fue un aprendizaje muy grande para ella, como explicó para la revista ‘Vogue’.

"Sabemos lo que teníamos. Éramos muy jóvenes y crecimos juntos de muchas maneras", dijo a ‘Vanity Fair’ en el año 2009.

Finalmente su relación terminó en el año 2005. Gisele en ese entonces ya tenía 23 años, mientras que Leonardo estaba cerca de cumplir 30.

La reafirmación con Camila Morrone



Leonardo DiCaprio mantuvo una relación con la modelo argentina Camila Morrone desde el año 2017, con la particularidad de que se llevaban 23 años de diferencia.

El actor, al momento de comenzar a salir con la modelo, tenía 43 años, mientras que ella tenía 20. En el año 2022, ambos terminaron su vínculo amoroso, poco después de que la modelo cumpliese 25 años.

(Lea también: Leonardo DiCaprio se separó de la modelo argentina Camila Morrone)

Actualmente, se rumorea que DiCaprio estaría saliendo con la modelo ucraniana María Beregova, quien tiene 22 años de edad, debajo del rango de los 25. No obstante, ni la modelo ni el actor han hablado al respecto de su supuesto vínculo.

‘El Síndrome de Leonardo DiCaprio’



Varios medios de comunicación especializados en la farándula, así como la opinión pública en general, llamaron a este patrón el ‘síndrome de Leonardo DiCaprio’, pues el actor nunca ha estado con una mujer mayor de 25 años de edad.

(Además: Críticas de Jennifer Lawrence a Hollywood: ‘Me pagan menos porque tengo vagina’).

En una entrevista con el diario ‘El País’ de España, Sebastián Girona, quien es un psicólogo especialista en vínculos de pareja, explicó que este comportamiento se puede presentar como “miedo al compromiso” por parte del actor.

“En parte sí, puede ser para evitar el compromiso. Digamos que, a veces y de forma inconsciente, la distancia generacional hace que, al principio, la pareja pueda funcionar, pero después, a la hora de proyectarse en el tiempo, al estar en distintas etapas evolutivas de la vida, la relación se empieza a complicar un poco más”, explicó.

mucho meme con lo de Leonardo DiCaprio pero cuando lo ves con una gráfica se ve enfermizo pic.twitter.com/nULNWPJZL7 — cat 🌻 (@catcarmen_) September 5, 2022

Igualmente, ante la pregunta: “¿Esto pasa también en la vida real o solo en Hollywood?”, Girona afirmó que es una posibilidad que depende de las motivaciones de la persona.

“Creo que sí, que mucha gente puede hacer esto, pero intuyo que, además, hay una motivación diferente o complementaria. Al pavor al compromiso se le puede añadir otro argumento no menos importante: la lucha contra el paso del tiempo. De alguna manera, si me relaciono con gente más joven que yo, me obligo a tratar de estar bien físicamente”, dijo al periódico.

(Le puede interesar: ¿Se repite? Leonardo DiCaprio ya tendría nueva novia: una modelo de 22 años).

Este comportamiento también se puede observar en varias celebridades como el empresario Gianluca Vacchi y la modelo Sharon Fonseca (27 años de diferencia), el actor y director Mel Gibson y la actriz Rosalind Ross (35 años de margen), y finalmente Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, y la bailarina de ballet Melanie Hamrick (44 años de distancia).

Más noticias

En fotos: Amparo Grisales presenta a su nuevo novio

La razón por la que en rodaje de video de Shakira y Ozuna intervino la Policía

Hombre de 102 años hace una boda para probar que sigue vivo y recibir pensión

Así lucía Paola Jara al inicio de su carrera, antes de someterse a cirugías

Daniela Ospina contó algunos detalles de lo que será su boda con Gabriel Coronel

Tendencias EL TIEMPO