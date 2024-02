¿Por qué las películas y series desaparecen o nunca llegan a plataformas de streaming?

Las plataformas de streaming de contenido audiovisual, como Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Video han cambiado por completo la forma en que las personas consumen cine y televisión en la actualidad.



La posibilidad de tener un catálogo enorme de películas y series al comando de un botón, a la hora que quiera, sin interrupciones y con la posibilidad de pausar y reanudar según el usuario lo desee ha enamorado a todo el planeta, y ha hecho que la televisión tradicional quede un poco apartada.

Sin embargo, un problema recurrente al que se han visto enfrentados muchos usuarios es la eliminación de contenido: a más de uno le ha pasado que en la mitad de su serie favorita, la quitan de la plataforma, y ya no la puede seguir viendo.

¿Por qué eliminan contenido de las plataformas de streaming?

Según el portal de entretenimiento y tecnología ‘La guía central’, existen múltiples motivos por el que una plataforma puede eliminar contenido. Depende del caso de cada serie o película, pero la causa más común son las licencias y derechos.



Los productores de una película o serie, es decir, sus dueños, firman acuerdos con las plataformas en las que ellas pagan por adquirir los derechos de reproducción del contenido.



Este contrato, no obstante, suele hacerse por un tiempo limitado, así que cuando la cesión de derechos vence, la plataforma ya no puede pasar el contenido, y se ven obligados a eliminarlo.



Cabe recordar que estos contratos pueden extenderse si se llega a un acuerdo, pero también puede no hacerse, ya sea por decisión de la plataforma de streaming o de los productores del producto.

Y es esta misma razón la respuesta a porqué hay películas que no se encuentran en ninguna plataforma. Porque sus productores no han hecho ningún acuerdo fructífero con ninguna de ellas, es decir, o los productores no quieren venderlas, o las plataformas no quieren comprarlas, es así de simple.



Ahora bien, ¿qué sucede con las producciones originales de las plataformas? En teoría, al ser la plataforma quien la produjo, no tendría que hacer acuerdos, y podrían quedarse eternamente en el catálogo.



Pues bien, resulta que, en muchas ocasiones, el sello de ‘Netflix Original’ o ‘HBO Original’ no necesariamente hace referencia a la posesión de los derechos, sino a un acuerdo de coproducción, distribución o de transmisión desde su etapa de producción. Estos acuerdos también pueden ser a término fijo, por lo que incluso las producciones que dicen ser originales de las plataformas pueden ser eliminadas eventualmente.

