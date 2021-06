¿Por qué las mujeres tienen problemas para aumentar su deseo sexual?

Se suele pensar que las mujeres gustan mucho menos del sexo que los hombres, que tienen menos iniciativa o presentan problemas para aumentar su deseo sexual. De este modo, se tiende a pintarlas como 'amargadas'.



Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad, ya que, a pesar de que sí pueden haber estímulos que reduzcan el deseo sexual de las mujeres, esto no es una generalidad que se produzca en ellas por su género.



De acuerdo a lo que dijo a EL TIEMPO el psicólogo y sexólogo Ezequiel López Peralta "tanto hombres como mujeres con capaces de tener una sexualidad plena". De igual manera aclara que, aunque hay casos en los que "hay hombres que solo les interesa el sexo y son capaces de hacer todo para obtenerlo y hay mujeres a las que solo les interesa la familia, no es algo que refleja lo que siente la mayoría".



Adicional a esto, contó que durante las consultas que ha brindado en los últimos tres años, en su profesión de sexólogo, ha atendido a muchas más parejas en las que el hombre es quien tiene bajo deseo sexual y no la mujer.



De hecho, un estudio realizado en 2020 a 22.000 mujeres de 71 países por el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, demostró que solamente el 10 por ciento de las entrevistadas tienen verdaderamente un deseo sexual hipoactivo. Este último definido como la falta persistente de interés por realizar algún tipo de actividad sexual.



Un estudio demostró que solamente el 10 por ciento de las entrevistadas tienen verdaderamente un deseo sexual hipoactivo. Foto: iStock

De este modo surge la pregunta, ¿en qué ocasiones entonces baja el deseo sexual de una mujer?



El experto admite que después de la menopausia y sus consecuencias a nivel fisiológico sí hay un "atrofio en el clítoris" y mayor resequedad vaginal, por lo que es más complicado que la mujer llegue al orgasmo. A su vez, hay una caída fisiológica de las hormonas, tanto de los estrógenos como de la progesterona. De este modo, puede llegarse a afectar el deseo sexual y el rendimiento.



Otro de los estímulos que en ocasiones disminuye el deseo sexual en algunas mujeres - y en otras lo aumenta - es el embarazo y su etapa posterior. "En el postparto sí se cae mucho el deseo sexual por los roles en la familia. La pareja queda atrás, hay una caída de hormonas importantes y la lactancia provoca una inhibición", indicó a 'Blu Radio' el ginecólogo Alejandro Díaz.



Sin embargo, cabe aclarar que este no es un tema netamente causado por la edad y los procesos biológicos, sino que puede llegar a tener que ver con emociones y pensamientos, así como con la parte psicológica y social.



Según el estudio mencionado, la creencia sexual puede influenciar el deseo sexual de la mujer. Foto: iStock

A esta visión se une Elsy Vargas, especialista en terapia sexual y de pareja, quien mencionó a este medio que: “el deseo sexual no tiene un límite o un tiempo específico de duración en hombres y en mujeres, sino unos factores específicos que pueden hacer que esté inhibido en un momento dado debido a factores biológicos o creencias culturales (...) el deseo sexual también va muy conectado con la parte mental y corporal de cada pareja ”.



De este mismo modo opina Lina Peña, médica consultora en planificación familiar natural y naprotecnología y experta en afectividad y sexualidad: “todo el tema de la sexualidad no es algo solamente físico, sino que está involucrada la psicología, las emociones, los pensamientos e, incluso, la misma relación que tengan las parejas para que se pueda dar realmente todo el proceso de desarrollo de una relación íntima genital”.



Por ejemplo, acerca de las creencias y del tema social, el estudio mencionado anteriormente demostró que quienes se clasifican como poliamorosas “son las que tienen los niveles más altos de deseo, seguidas de cerca por las que tienen parejas estables pero no conviven con ellas".



Por otro lado, se concluyo las mujeres que más deseos tienen de ir a la cama son las que no tienen ninguna creencia religiosa. De igual forma, demostró que aquellas que tienen tendencias políticas de izquierda son más propensas a querer tener sexo que las de derecha o de centro.

Hay muchas causantes de la libido sexual baja. Foto: iStock

De igual modo, hay enfermedades mentales y físicas que también pueden influenciar en disminuir la libido. Por ejemplo, las enfermedades como la artritis, el cáncer, la diabetes, la presión arterial alta o los trastornos neurológicos, explica en su página la Clínica Mayo.



A su vez, la ansiedad, la depresión, el estrés, la baja autoestima, las experiencias sexuales previas negativas, los antecedentes de maltrato físico o abuso sexual y los problemas en pareja, pueden ser una causal, de acuerdo a lo que explica la médica española especialista en sexología María José Tijeras a 'EFE'.



