La Liendra es detenido en Argentina por no tener el sello de migración en su pasaporte

El creador de contenido, Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como 'La Liendra', hace unos días sorprendió a sus seguidores al pedirles que le recomendaran un destino retador para viajar. Varios internautas le sugirieron visitar el Valle de las Lágrimas, en Mendoza, Argentina, donde ocurrió el trágico accidente aéreo que inspiró la película 'La Sociedad de La Nieve'.



Al paisa le pareció buena idea visitar este lugar y rápidamente organizó todo el viaje, el cual inició el 22 de enero. Sin embargo, ha mostrado que este no comenzó de la mejor forma, pues ha tenido que pasar por algunos inconvenientes.

El creador de contenido le comentó a sus seguidores que les iba a mostrar absolutamente todo y así lo ha hecho desde que salió del Aeropuerto de Medellín. Ahí mostró que primero tenía que viajar a Cali y después tomar un avión a Chile. Luego, tenía una otra conexión para llegar a su destino final, Mendoza, Argentina.



Cuando llegó al aeropuerto de Mendoza, el joven le contó a sus seguidores que fue detenido por los oficiales de migración, quienes le empezaron hacer toda clase de preguntas.



“Qué rabia y qué risa, más de 50 pasajeros y al único que paran es a mí. Mera interrogada me hicieron los de migración, hasta un cierto miedo me metieron, pero bueno, el que nada debe nada teme y no tuvieron nada que decirme”, escribió.

Sin embargo, les explicó el motivo de su viaje y lo dejaron pasar. Pero los problemas no acabaron ahí, pues no consiguió quién lo llevará hasta el sitio donde empieza la expedición para llegar al Valle de las Lágrimas, pues este se encuentra a unos 290 kilómetros de donde él está.



Por eso comentó que tenía que pasar una noche en Mendoza y buscar en la mañana quién podría llevarlo, pues solo una persona se ofreció hacerlo, pero le cobraba 1000 dólares.



A la mañana siguiente, el paisa mostró que había conseguido transporte y va iba en camino. Pero durante el recorrido otro policía lo paró para revisar su pasaporte y este al parecer no tenía el sello de migración.

"Nos paró la policía, al parecer en emigración de Argentina no me pusieron el sello… entonces no me creen que ingrese por avión y legal. Llamo a su mayor y tengo que esperar", escribió.



Esta es la última actualización que ha hecho el joven de su viaje y se espera que pronto le muestre a sus seguidores que pasó con la policía.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

