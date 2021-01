El día que la reina Isabel II vetó a Harry y Meghan de un evento real

El 1 de abril del 2020, de forma oficial, el príncipe Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex, dejaron de pertenecer a la realeza británica, perdiendo el trato de alteza real y el sustento económico de dicha corona.



Ese día concluyó una 'separación' que se dio a conocer desde el 8 de enero del 2020, cuando la pareja comunicó su deseo de apartarse de la corona.



"No recibirán fondos públicos del presupuesto soberano que distribuye la reina Isabel II, se apartarán de los compromisos reales (incluidos actos militares) y dejarán de representar a la monarca", informó la cadena 'BBC' en ese momento.



De eso ya pasaron 9 meses, pero la relación de la pareja y la monarquía sigue dando de qué hablar.



Prueba de ello fue una información que compartió el diario inglés 'Daily Mail' sobre un vetó que la reina Isabel II les habría puesto a los duques de Sussex en noviembre de 2020.



¿Qué pasó?

El príncipe Harry y Meghan Markle eran esperados para participar del tradicional homenaje que, cada noviembre, la familia real hace a los soldados caídos de la Commonwealth (organización de países que comparten relación histórica con el Reino Unido) en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no se les vio.



Donde aparecieron para conmemorar el Día del Armisticio (11 de noviembre), el cual es muy importante para la realeza, fue en el cementerio nacional de Los Ángeles (EE. UU.), donde pusieron flores en dos tumbas.



La... ¿verdad?

Aquel día, la pareja recibió duras críticas por no formar parte del tradicional evento en Londres.



La prensa especializada interpretó su aparición en el camposanto estadounidense como un gesto publicitario intentando demostrarle a la corona británica que no necesitaban de sus permisos para ser parte del homenaje.



No obstante, según reveló el 'Daily Mail' la verdad detrás de lo que sucedió fue que la propia reina Isabel II les habría negado el acceso a la ceremonia.



Así se lo dijeron al medio fuentes vinculadas al palacio de Buckingham.

La reina Isabel II. Foto: AFP

"La reina Isabel II piensa que no se puede elegir lo que se hace en lo que respecta a la institución (la realeza). O estás adentro o estás afuera", señalaron, haciendo referencia al famoso 'Megxit', como se conoce a la decisión de los duques de Sussex de dejar atrás sus obligaciones reales.



A pesar de las críticas, la pareja se tomó muy en serio el tributo en ese momento.



Además de la ofrenda, el príncipe Harry participó de un podcast en el que sostuvo: "El hecho de recordar es un acto de honor".



Además, añadió: "Así es como preservamos el legado de generaciones enteras y mostramos nuestra gratitud por los servicios que prestaron para que podamos vivir nuestras vidas como lo hacemos en la actualidad".



