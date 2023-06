La creadora de contenido, Aida Victoria Merlano se ha vuelto tendencia en redes sociales, pues este 9 de junio protagonizó una nueva polémica, tras publicar un mensaje en su Twitter contra Valeria Giraldo Toro, la representante de Medellín en el concurso Miss Universe Colombia.

La discusión empezó por qué la antioqueña hizo un comentario sobre el diseño de sonrisa: “Nunca dejen que me convenza de hacerme un diseño de sonrisa, gracias”, escribió. Al parecer, esto lo dijo burlándose de Aida Victoria, pues en días pasados había mostrado que se iba a cambiar el diseño y por esa razón tenía sus dientes naturales.



Aunque, en el comentario, no mencionaba a nadie, la barranquillera reaccionó y le respondió a Valeria. Al parecer, en el pasado le había lanzado varias indirectas, algo que ya tenía cansada a la creadora de contenido.



ME TIENES MAMADA. Hablas mal de mí y sabes perfectamente con quien, se te ha ido el like a tweets donde me echan mierda y no es la primera vez que me tiras una indirecta. Veámonos y me dices de frente cuál es tu problema conmigo, ¿O lo vas a negar como la morronga que eres? — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) June 9, 2023

“¡Me tienes mamada! Hablas mal de mí y sabes perfectamente con qué personas. Además, se te ha ido el ‘me gusta’ a trinos en los que me echan mierd* ¡Esta no es la primera vez que me tiras una indirecta!”, es la parte inicial de su reclamó.



Asimismo, la barranquillera invitó a que se encontraran personalmente para poder aclarar sus diferencias. “Veámonos y me dices de frente cuál es tu problema conmigo ¿Lo vas a negar como la morronga que eres?”, concluyó.



Ante este comentario, Valeria Giraldo no respondió, pero en sus historias de Instagram publicó un corto video cantando: “se te puede multiplicar las cosas feas, que tú me deseas, que se siente subir una imagen tirándome pullas y que yo no las vea”.



Se desconocen las verdaderas razones por las que ambas famosas están discutiendo, sin embargo, varios internautas han señalo que posiblemente Westcol tenga algo que ver, pues ambas han salido con él.

