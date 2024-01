La ‘Gorda’ Fabiola fue detenida por la Policía y causó risas entre los uniformados

Desde septiembre del 2023, muchos han estado al pendiente de Fabiola Posada, más conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, luego de que se especulara que dejaría ‘Sábados Felices’, después de 30 años de trabajo.

De acuerdo con las declaraciones dadas por Ariel Osorio en el programa ‘Lo Sé Todo’, la humorista estaría pensando en dejar su rol dentro del programa de ‘Caracol’ para buscar su pensión.



“Estaría alistando los trámites para llevar a cabo su pensión, y es que, más de 30 años ‘dando lora’ en la televisión la han catapultado como una de las mejores humoristas del país”, dijo el presentador del programa de ‘Canal 1’.



Poco después, la oriunda de Santa Marta habló con ‘Infobae Colombia’ y aseguró que en la actualidad ya se encuentra pensionada como independiente y, por el momento, no piensa retirarse de ‘Sábados Felices’.

“Cuando ya me toque, me va a doler mucho, no quisiera retirarme nunca, pero hay que pensar ya con 60 años. Aun así, siento que yo tengo todavía las fuerzas y la salud me alcanza”, agregó.



La ‘Gorda’ Fabiola pasó divertido momento con la Policía

Ahora, Fabiola Posada vuelve a ser el centro de atención por una publicación que realizó a través de su perfil de Instagram, en el que suma más de 1,2 millones de seguidores.



Según lo visto en un video, que acompañó de la frase: “Un día cualquiera en las calles de Bogotá”, la humorista y su hija, Alejandra Valencia, fueron detenidas por la Policía de carretera para hacer un procedimiento de rutina.

“Nos acabó de parar la policía a hacernos prueba de alcoholemia, pero no me pude evitar las ganas de bajar a hacer reír estos hombres tan serios”, dice la mujer al inicio.



Seguidamente, se le ve fuera del carro con los uniformados y se voltea para decirle a la cámara que sostenía su hija: “Nosotras no tomamos su autoridad, pero sí nos gustan los hombres”.

Posada se tomó algunas fotos con los policías y luego de un momento agradable, sigue con su camino por las calles de Bogotá.



Este hecho dejó reacciones de los internautas como: “Qué guapa y juvenil luces”, “Súper, esa es la actitud”, “Ya quisiera encontrármela. Muy bella y tienes un gran sentido del humor”, “Le alegraste el día a los polis”, “Tienes mucho carisma, Dios te bendiga” y “Qué linda, contagiando su alegría”.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

