Jhovany Ramírez, mejor conocido como ‘Jhovanoty’, es uno de los humoristas e imitadores más codiciados de Colombia, ya que ha interpretado a personajes de la política y la farándula nacional, ganándose por su inmenso talento el reconocimiento de millones de colombianos.

El humorista colombiano está viviendo su mejor momento profesional en Tropicana. Foto: TikTok: @jhovanotyoficial

Entre sus mejores interpretaciones están:

La alcaldesa Claudia López. El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. El ex director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Entre otros.

Este colombiano nacido en Huila, cuenta con un amplio repertorio de artistas y políticos que puede imitar sin ningún problema, pero su talento inigualable también le ha traído varios contratiempos, pues hay detalles en sus imitaciones que a los protagonistas no les agrada mucho.



Una de las figuras que solía casi siempre imitar ‘Jhovanoty’ era Jessi Uribe, el cantante colombiano de música popular, sin embargo, desde hace un tiempo el humorista dejó de interpretarlo, pues ocurrió un hecho entre los dos bastante llamativo.



Todo se dio a conocer en una entrevista del programa de radio ‘Tropicana’, cuando fueron invitados Diego Trujillo y Juanda Caribe, el humorista ‘Jhovanoty’ reveló que dejó de imitar al cantante colombiano, debido a que en una de sus imitaciones el humorista mencionó Sandra Barrios, la ex de Jessi Uribe.

Jessi Uribe negó al humorista una interpretación por hablar sobre algo muy personal para él. Foto: Instagram @paolajarapj

‘Jhovanoty’ dejó estipulado en el programa de radio que había preparado una escena basada en el cantante, por lo que necesitaba que le diera su aprobación por escrito, pero por desgracia Jessi no le aceptó tal petición.



“Imagínese, yo ahí detrás del jopo del otro dizque para que firmara un papel para qué autorizara una entrevista y no se pudo sacar esa entrevista en televisión porque el señor no firmó y yo imitando: yo dizque diciendo a todo el mundo: que sí, que Paulita y yo grabando ahí y atrás Paolita diciendo: ‘Sandrita este hombre está de un juicio’, solamente por eso no la quiso firmar”, afirmó el humorista de una forma graciosa.



Desde ese momento, el comediante decidió no continuar con el personaje del cantante de música popular para evitar problemas con el artista.

“Cuénteme qué paso Jessi, en qué momento se fraccionó nuestra relación” dijo ‘Jhovanoty’ de una forma seria.



Vale la pena recordar, que el tema de la relación de Jessi Uribe, involucra a dos mujeres (Paola Jara y Sandra Barrios), sigue causando varias disputas en el mundo del internet, ya que los seguidores aún no han superado todos los hechos ocurridos y revelados en el 2019.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

