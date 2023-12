¿Por qué hay más peleas y discusiones en Navidad? Harvard tiene la respuesta

La Universidad de Harvard explicó algunos de los motivos por los cuales se desencadenan peleas y discusiones durante las fiestas de Navidad. Para la institución, una de las causas es comprar regalos y la inversión de dinero que hay que hacer, lo que aumenta los gastos.

El motivo de por qué hay más peleas y discusiones en Navidad

En su portal de divulgación sobre salud, Harvard Health, la universidad explica que estas discusiones se desencadena por factores como la preocupación financiera que implica las fechas, el consumo de alcohol y la jornada laboral que se puede extender durante esta época, lo que hace que sea más estresante y se pueda disfrutar menos.



Justin Gillis, terapeuta clínico del Hospital McLean, afirma a la institución: "Las vacaciones también pueden provocar recuerdos dolorosos o hacernos enfrentar realidades desafortunadas en nuestras vidas, como la falta de familia o de apoyo cercano".

El especialista asegura que durante estas épocas las personas son más emocionales y a menudo más vulnerables. Lo que desencadena sentimientos internos que deben ser expresados de alguna manera.

"Cuando aumentamos la excitación emocional, esto afecta nuestro razonamiento y comportamientos posteriores. Por lo tanto, podemos estar más a la defensiva o expresarnos de maneras que resulten en conflicto", subraya Gillis.

Beber alcohol también puede aumentar las discusiones

Una encuesta realizada en 2021 por American Addiction Centers, reveló que el 57 por ciento de 3400 encuestados expresaron que al menos tenían un familiar que discutían en las reuniones después de haber consumido demasiado alcohol.



Además, estas nociones son tomadas en cuenta por Harvard al ser comportamientos psicológicos y físicos que reducen las inhibiciones y hacen que sea más difícil mantener la compostura.

Algunos consejos para evitar estos escenarios

Heidi Godman, editora ejecutiva de Harvard Health Letter, expusó el tema y compartió algunos consejos que se pueden poner en práctica para no pasar un mal rato durante las fiestas de fin de año.

Lo primero es planificar el tiempo. En caso de hacer una fiesta, mida la duración de sus reuniones e informe a sus invitados con anticipación. "Siga el plan, incluso si las cosas van bien, para poder terminar con una nota alta", agrega Gillis.

Los expertos recomiendan que lo mejor es ignorar las discusiones. Foto: iStock

Además, encontrar apoyo en sus personas de confianza o familiares es importante. Si ve que una situación escala a términos mayores, puede pedir ayuda para apaciguar la discusión o si ve que no tiene solución marcharse.

Algunas palabras de desviación también son un buen truco. La institución comparte las siguientes frases: "Aprecio tus pensamientos, pero hablemos de algo en lo que coincidamos o compartamos", "Me preocupo por ti, pero estoy empezando a sentirme triste y no quiero continuar una conversación negativa" y "Aprecio y respeto tu pasión por esto, pero no creo que pueda hablar más de esto".



Al igual, para reducir estas situaciones, Godman y Gillis aseguraron que hay que aceptar perspectivas diferentes y que lo mejor es no involucrarse en un conflicto con nadie.

Tenga cuidado con lo que coma y tome estas fiestas

CAMILA PAOLA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO