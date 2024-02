Las razones de la salida de Gregorio Pernía de 'La casa de los famosos'

‘La casa de los famosos’ del canal de televisión ‘Telemundo’, en su cuarta temporada, ya cumplió un mes de emisión y los seguidores han sido testigos de varias polémicas como la fuerte pelea de Alfredo Adame y Lupillo Rivera, así como el abandono de Thalí García.

El formato del 2024 ha sido controversial, al punto de que, en redes sociales, los internautas se han despachado en contra de algunos participantes y han pedido la eliminación de otros.



(Lea también: Ariadna Gutiérrez enamora con baile e incluso es comparada con Sofía Vergara).

La convivencia parece ser cada vez más difícil, situación que habría empujado a Gregorio Pernía a salir voluntariamente.



En la noche del 22 de febrero, el actor recordado por su persona de ‘El Titi’, se reunió con los concursantes de ‘La casa de los famosos’, para expresarles que abandonaría el ‘reality’ a pesar de que el público había votado masivamente por él y dentro del formato recibiera apoyo de su equipo.

Gregorio Pernía abandonó ‘La casa de los famosos’

“Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo; en un aprendizaje muy grande, donde tuve la paciencia, la tolerancia. Espero no haberle quedado mal. Entré pensando que era otra cosa diferente. Aprendí de la paciencia, de la tolerancia del ser humano; gracias a cada uno de ustedes, me los llevo como una familia”, expresó el cucuteño.



(Le podría interesar: En La casa de los famosos, Gregorio Pernía se fue con toda: ‘Palacio de la hipocresía').



Pernía aseguró que le ganó la falta que le hace su familia y la comunicación constante con sus fanáticos, pero una vez afuera, se refirió a la convivencia que no estaba siendo agradable.

“Creo que generé dos cosas muy fuertes al inicio del juego porque no lo sé jugar. Todo mundo pensó que yo era un estratega, que saqué a Fernando, yo no hice ninguna estrategia, ahí hay personas que hacen estrategias, yo nunca la hice”, manifestó.



Cabe mencionar que, antes de tomar tan radical decisión, tuvo la oportunidad de salvar a un amenazado de la semana pasada y optó por darle su voto a Ariadna Gutiérrez, a quien llamó “hermana”.

En las redes sociales, los seguidores del programa no tomaron bien la noticia, pues Gregorio se perfilaba como uno de los favoritos para ganar, no obstante, sus más fieles seguidores aceptaron su voluntad.



“La casa no te merecía”, “Un hombre honesto y con gran corazón no es para este programa donde aceptan humillaciones”, “’Titi’ te vamos a extrañar”, “Ya no vale la pena ver ese programa”, “¡Él era el ganador!” y “La casa perdió a su mejor habitante”, fueron algunas reacciones.



(No deje de leer: 'Te voy a extrañar': mensaje de despedida de Gregorio Pernía a su esposa por proyecto).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

¿Mal agüero? En medio de una boda en México hubo fuerte temblor

Los signos que tendrían la posibilidad de viajar en el 2024, según la astrología china

Ejercicio físico: un aliado para la memoria y la salud del cerebro