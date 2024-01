¿Por qué estuvo preso por 12 años el rey vallenato 'Pollito’ Herrera?

El pasado 17 de enero, el rey vallenato Juan David ‘el Pollito’ Herrera fue liberado de la cárcel, después de cumplir parcialmente una pena de 15 años, de los cuales cumplió una parte en Valledupar y otra en Cómbita, Boyacá.



(Lea también: Video: el sorprendente recibimiento al 'Pollito' Herrera tras cumplir condena por abuso).



Luego, el 20 de enero, Herrera regresó a Valledupar, y fue recibido por una emocionada multitud que coreaba su nombre en el aeropuerto Alfonso López, de la ciudad.

Amigos y familiares de Juan David "El Pollito" Herrera lo recibieron con alegría en Valledupar, luego del cumplimiento de su pena pic.twitter.com/alDTjTSmH0 — NOTICIAS VALLEDUPAR (@TuValledupar) January 20, 2024

“Es un día esperado. Estoy feliz de poder volver nuevamente a mi tierra Valledupar, porque Dios es grande y poderoso y en su tiempo hace la obra”, declaró el artista el día de su regreso.



“Había un propósito de Dios en mi vida, fueron años demasiado duros para mí, etapa difícil que no se lo deseo a nadie, porque la cárcel es otro mundo. Lo más importante ahora es que estoy fortalecido en Cristo Jesús. La gloria de Dios es grande y en su tiempo hace la obra”, agregó.

Tremendo recibimiento el que le hicieron sus amigos y familiares al rey profesional Juan David el pollito Herrera en el barrio San Martín de valledupar. pic.twitter.com/A62reN5ZS3 — Hernando Montesino Miranda (@HernandoMo46169) January 21, 2024

(De interés: 'El Pollito' Herrera salió de cárcel de alta seguridad tras larga condena: esto dijo).

¿Por qué estuvo preso ‘el Pollito’ Herrera?

Herrera fue acusado de violación por los padres de una niña de 12 años con la que el hombre habría tenido una relación sentimental por un tiempo.



“Yo tuve relaciones con El Pollito Herrera, hace 15 días en un motel, yo he estado con él una sola vez, él es mi novio y yo lo llamo por celular”, declaró la menor el 21 de octubre de 2011, durante un examen que le realizaron en Medicina Legal, donde se comprobó que hubo penetración.



En su relato, la niña contó que Herrera la recogió del colegio antes de lo habitual y la llevó a un motel, donde “estuvieron desnudos”. La madre fue a buscarla al colegio, no la encontró, y luego, al encontrarla de vuelta en la casa, la reprendió.



Se dice de manera extraoficial que la relación era consentida por parte de los padres, que solo hicieron la denuncia cuando Herrera decidió ponerle fin. En todo caso, y ante los ojos de la ley, esto no reduce la gravedad del asunto.



(Puede interesarle: Artista vallenato muere en trágico accidente de tránsito en el Huila).



“La menor se refiere a una persona conocida por ella con antelación, es decir sabe con precisión a quién se está refiriendo, de quién está hablando y exponiendo los hechos en condición de autoría. Igualmente dice que fue su novio, a lo que se suma que se trata de una persona respecto de quien la menor no tiene animadversión, sino que por el contrario refleja afectuosidad hacía él”, explicó la jueza encargada, Rosario Villalobos.



Herrera, entonces, fue sentenciado a 15 años de prisión por la jueza Villalobos con los cargos de abuso carnal abusivo en 2014, después de haber estado ya dos años preso en la cárcel de Valledupar. 150 meses por el acceso carnal y 37 meses por el acto sexual, según el medio ‘El Heraldo’.



Sin embargo, la pena del artista fue reducida, y el pasado 17 de enero, día de su cumpleaños, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Tunja le otorgó la libertad definitiva y la rehabilitación de sus derechos y funciones públicas.

#Atención🚨 Primeras declaraciones ante los medios de ‘El Pollito’ Herrera a su llegada a Valledupar luego de quedar en libertad. pic.twitter.com/efyLWbcCAg — EL PILÓN (@El_Pilon) January 20, 2024

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Indignación por video de comentarios clasistas de jóvenes sobre universidades de Bogotá

Así puede registrarse en WhatsApp Business con el número de su teléfono fijo

El comediante 'Estiwar G' denunció cómo le vaciaron su cuenta de Nequi: 'Me robaron'