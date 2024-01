¿Por qué es mejor orar a las tres de la mañana? El poder de la oración de madrugada

La madrugada es el tiempo de descanso de muchas personas, sin embargo, existen otras que por insomnio o porque se les facilita despertarse a tempranas horas empiezan sus labores a esa hora.



Alguna de ellas dedican un espacio de su madrugada para establecer comunicación con Dios a través de la oración, puesto que consideran que es el mejor momento para hacerlo por estar en silencio y total tranquilidad.



Pues, para aquellos que también quieran tener esta costumbre espiritual existen algunas oraciones contenidas en la Biblia que pueden ayudarle con este fin.

Aunque la oración a cualquier hora del día es poderosa, la madrugada o específicamente las tres de la mañana es un momento en el que podrá concentrarse y brindar total atención a Dios.



Las oraciones a las tres de la mañana pueden acercarlo a Jesús para que interceda por usted, de acuerdo con lo consignado en Isaías 45:3: "Te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre”.



Así mismo, cuando se le entrega el día a Dios desde tan temprano tiene un gran sentido porque se están dejando de lado otro tipo de momentos que se dedican a sí mismo para entregarlo por completo al Señor.

Cuando se ora con fe y propósito, seguramente verá realizadas sus peticiones, demostrando el poder de Dios en usted, pero sobre todo pídale a él que guíe su corazón y que todo lo que venga para su vida sea la voluntad de él.



De acuerdo con el portal 'Oración Ya'', esta es la oración que puede hacer a las 3 de la madrugada:



Mi padre, te busco cuando rezo en la madrugada porque, además de la gratitud, mi alma siempre necesita paz, fe y fuerza.



Dedico este tiempo y sueño para poder agradecerte con más intimidad y concentración las bendiciones que me has dado.



Vengo a agradecerte, Padre Celestial, por tus experiencias de vida. Me perdonas por tu misericordia, tu amor, mi familia, y una fuerte creencia en la Biblia.



Vengo en este momento a buscarte y a pedirte que me des fundamento y fuerza en las luchas que enfrentaré, en la pena, la pérdida, el dolor y la preocupación del mundo que experimentaré.



Vengo a alabarte en voz alta al cielo como cristiano y a gritar en adoración tu nombre cada día.



Señor, todopoderoso, te pido que le des sentido y que tengas la revelación en todo lo que pasa en la vida y en el mundo.



Con gusto interrumpo mi período de sueño, Padre, para unirme a tu presencia y trabajo.



Por favor, permite que mis acciones reflexionen y sea capaz de enviar tu gracia y bondad a la gente, no dejes que el mal se apodere de mí y el peligro se apodere de mis acciones y mis palabras.



Que sea un ejemplo del principio de un buen hábito, cercanía y conexión con Dios a través del uso de los proverbios usados por Pablo y Silas.



Que mi alma sea un reflejo y ejemplo de todo lo que es bueno en Jesús.



Señor todopoderoso, permíteme volver a dormirme para que mi cuerpo pueda descansar mejor y así ser purificado durante esta noche tranquila y sagrada.



Por favor no permitas que mis sueños sean invadidos por una línea de malos pensamientos.



Tú eres el único por quien en silencio, doy alabanza, doy gracias, Señor.



¡Amén!

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

