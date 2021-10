¿Por qué 'Epa Colombia' aumentó su seguridad?

Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia', se ha vuelto reconocida no solo por su contenido en redes sociales, sino también por el éxito que ha tenido su marca de keratinas y productos para el cuidado del cabello, lo que, al parecer, ha generado que algunas personas busquen hacerle daño.



A través de sus historias de Instagram, la influenciadora y empresaria contó que hace poco aumentó su seguridad y ahora se siente más respaldada y tranquila.



“Amiga, aumenté la seguridad a la hora de salir; más escoltas. Nada, ya parezco Vicky Dávila, querida. Es que el éxito trae consecuencias. Me siento más respaldada a la hora de las puertas y a la hora de atrás”, dijo ‘Epa Colombia’.



En el clip, también aseguró que hay personas y "empresas grandes" que "quieren hacerle daño (...) Como vieron que no pudieron con la Dian, con Invima ni con secretaría, van es contra mi vida".



Cabe resaltar que el padre de Barrera fue víctima de un intento de atraco el mes pasado, en la Avenida Boyacá, a la altura de la calle 13, en el suroccidente de Bogotá.



En la tarde del 31 de agosto, él se encontraba en medio de un trancón, cuando unos ladrones intentaron robarle cerca de 100 millones de pesos que se encontraban en el carro donde se transportaba. El escolta que estaba junto al padre de 'Epa' reaccionó y le disparó a uno de los ladrones, quien murió.



A raíz de esta situación, 'Epa' dijo que iba a aumentar su seguridad y que "estaré más blindada por todo lado por que el éxito trae consecuencias. ¿Tú qué quieres ser exitosa o fracasada (...) Si hubiera querido ser fracasada y no aguantarme todo lo que me pasa, estar por ahí sin hacer nada por el mundo”.



