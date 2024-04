¿Por qué ya no se reciben mensajes en los vasos de las bebidas de Starbucks?

En los últimos años, la cadena de cafeterías Starbucks ha ganado gran popularidad a nivel mundial, pues ofrece productos de autor que en su mayoría son realizados a base de café de alta calidad. Además, uno de los aspectos que posicionó a la marca fueron los particulares mensajes que se recibían en los vasos de las diferentes bebidas.

Los baristas de las diferentes tiendas escribían mensajes personalizados para cada uno de los clientes, estos tenían como principal fin establecer una conexión de cercanía entre el cliente y la marca, sacando sonrisas y alegrando el momento de cada usuario.

“Ten un excelente día”, “Qué bonito verte por acá”, “Eres muy amable”, “Qué lindos ojos tienes”, “Que hermoso cabello”, “Qué esta bebida alegre tu día”, eran algunos de los mensajes creados por los baristas de Starbucks en el vaso donde entregaban los productos solicitados.

Sin embargo, en las últimas semanas, los clientes de la empresa han notado que estos mensajes que alegraban sus días y adornaban sus vasos han desaparecido. Lo anterior fue consecuencia de un malentendido ocurrido en una tienda en México.

Por medio de las diferentes redes sociales, una cliente de Starbucks en México, quien realizó una particular denuncia tras recibir uno de estos populares mensajes, la usuaria alegó que se trataba de un caso de acoso.

La mujer argumentó en su cuenta de X, antes Twitter, que el barista le escribió en el vaso sé su bebida: “Giselle, estás muy linda”, al parecer, este mensaje no fue bien recibido por la joven.

“Hola @StarbucksMex, hoy me sucedió esta desagradable situación con uno de sus baristas, quien me puso esa frase debajo de mi nombre. Ya ni siquiera puedo pedir un café sin ser acosada. Por favor, eduquen a su personal y que ninguna mujer vuelva a llorar de impotencia como yo”, fue el reclamo que la joven difundió en la red social X.

Hola @StarbucksMex hoy me sucedió esta desagradable situación con uno de sus baristas quien me puso esa frase debajo de mi nombre. Ya ni siquiera puedo pedir un café sin ser acosada, por favor eduquen a su personal y que ninguna mujer vuelva a llorar de impotencia como yo. pic.twitter.com/nKGeSJaE6l — La Kenia (@Akapulquena) February 21, 2024

Ante el reclamo realizado en redes sociales por la usuaria, la empresa Starbucks respondió: “Hola. Lamentamos la situación. Para poder brindarte la ayuda correspondiente, te pedimos que nos envíes la siguiente información por DM, correo electrónico, nombre completo, y teléfono de contacto, así como la tienda”.

Vale la pena mencionar que este no ha sido el único caso que se ha presentado con este tipo de denuncias, pues han sido varias las mujeres que han asegurado sentirse acosadas con ese tipo de comentarios. En marzo del 2020, Ana María Tribin, quien formaba parte del Gobierno Duque, en Colombia, hizo una particular denuncia en la que aseguró no sentirse cómoda con el barista de la tienda.

“Ana, eres muy bella”, se leía en el vaso, ante este mensaje, la ex funcionaria respondió: “No entiendo la necesidad que el vendedor de café tenga de escribir comentarios sobre su físico a las 7 am”.

En ese momento, Starbucks Colombia respondió: “Ana, nuestros baristas siempre escriben mensajes sinceros y que no tienen ninguna otra intención que llegar al corazón de quien los lee, para hacer de su día uno mejor. Sentimos no haber llenado tus expectativas”.

Tras lo ocurrido con este tipo de denuncias, actualmente en Colombia los empleados tienen prohibido escribir cualquier tipo de mensajes, la emisora ‘La FM’ indicó que: “empleados les ha llegado la orden desde Estados Unidos en la que se les prohíbe volver a dejar mensajes en los vasos de sus bebidas”.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

