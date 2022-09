Colombia es uno de los países con más días festivos del planeta, 18 para ser exactos, y los cuales están combinados entre celebraciones religiosas y conmemoraciones patrias. Solo es superado por Kazajistán, que tiene 21 festejos, Siri Lanka, que cuenta con 25 celebraciones, y Camboya, nación que está en lo más alto del ranking con 28.



(Siga leyendo: 'Estoy seguro que al Papa le gusta el reguetón', dice J Balvin).

No obstante, septiembre es el único mes del año en que los colombianos no podrán disfrutar de los denominados puentes, pues no se encuentran festividades de relevancia en este mes como para volverlo un día de descanso.



Únicamente se conmemora el Día del Amor y la Amistad, pero, no es una fecha contemplada por el Gobierno para calificarla como un día festivo.



¿Por qué se da esto? Pues bien, en la historia del país no ha habido una fecha de relevancia como el 20 de julio, día de la independencia, o el Día de la Inmaculada Concepción, más conocido como el Día de las Velitas.



(Puede leer: Hombre tuvo una boda a lo Dragon Ball Z: usó vestido de Gokú para dar el sí).

‘Ley Emiliani’

Lo cierto es que esta nación es una de los pocos países que ha hecho que sus festivos puedan acomodarse a las necesidades de sus ciudadanos. Hubo un tiempo en que estas fechas especiales no eran del disfrute de las familias porque dividía la semana en dos, por lo que se impedía vacacionar o pasar tiempo de calidad con los seres queridos.

Facebook Twitter Linkedin

TENDENCIAS EL TIEMPO Foto: iStock

Gracias a una particular ley, la mayoría de días feriados dejaron de dividir la semana y se convirtieron en 'puentes', tres días que se sienten como un fin de semana largo.



Los viajes, salidas y demás planes de ‘puente’ son posibles gracias al cartagenero Raimundo Emiliani Román, uno de los senadores y exministros más reconocidos del Partido Conservador.



(Le puede interesar: Parques temáticos de Disney: costos de ingreso habrían subido 17 % el último año).



Pasó a la historia por impulsar la ley que hoy es del gusto de toda la ciudadanía: La ‘Ley Emiliani’, la cual permite que 10 de los 18 días festivos en el país se trasladen al lunes siguiente en el calendario si su fecha original cae entre los días martes y domingo.



La histórica medida fue aprobada el 6 de diciembre de 1983, con el título oficial de ‘Ley 51, por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos días festivos’. Sorpresivamente ninguno de estos días cayeron en septiembre y el mes quedó sin días de descanso pagos.

Más noticias

MTV VMA: Taylor Swift, Nicki Minaj, Bad Bunny y otros ganadores de la velada

Daddy Yankee y el video viral de un policía que se gozó uno de sus conciertos

'Motomami': la poética obscenidad de Rosalía

Tendencias EL TIEMPO