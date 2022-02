Despertarse. Verse a los ojos y, sin ninguna palabra, conectarse. Se juntan las bocas y comienzan los besos. Una vibra recorre los cuerpos. Es adrenalina pura. La intensidad aumenta y el corazón se acelera. Hay excitación. Los abrazos son más fuertes y los suspiros cobran protagonismo. Es sexo matutino.



Para nadie es un secreto que tener un orgasmo mejora el estado de ánimo y relaja el cuerpo. Y aún más cuando es mutuo, en pareja. Pero, ¿en qué momento es más beneficioso?



Numerosos estudios sobre las relaciones sexuales han sido publicados en los últimos diez años explicando lo que sucede en el cuerpo humano. Varios han concluido que el mejor momento para el sexo es la mañana. La razón: da un impulso de energía y reduce el estrés.



Alto desempeño

Hay que partir de que en la mañana se alcanzan los mayores niveles de las hormonas sexuales: testosterona y estrógenos. Según estudios, lo primero ayuda a potenciar las erecciones de los hombres y lo segundo impulsa el deseo en las mujeres; en ambos, la libido aumenta. En otras palabras, en estas primeras horas del día, el cuerpo está 'preparado' y listo para el sexo.



Eso no quiere decir que en otros momentos del día no se efectivo. El hecho está en que "en otros momentos del día, sobre todo a partir de la media tarde, los niveles de estas hormonas van descendiendo de acuerdo con el ritmo circadiano (...) fisiológicamente podemos responder perfectamente, pero no estaremos en las condiciones ideales", explica Carlos San Martín Blanco, coordinador Nacional del Grupo de trabajo de Sexología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, en el diario 'El País'.

En la mañana se alcanzan los mayores niveles de las hormonas sexuales: testosterona y estrógenos. Foto: iStock

Más hormonas

Ahora bien, tener relaciones sexuales a esta hora del día no solo permite tener un gran rendimiento en la cama (o en el lugar que se desee), sino que permite una alta liberación de dopamina, conocida como la hormona del placer, y de oxitocina, la hormona del abrazo o la ternura. Esta última juega un papel importante en el amor y la vinculación con las personas.



Durante la excitación, se liberan endorfinas, que pueden ayudar a reducir los dolores en el cuerpo, y en el orgasmo, se libera serotonina, lo que da una sensación de tranquilidad y bienestar. Las cuatro sustancias liberadas dan cuenta de un estado sobresaliente del cerebro y lo benefician.



Cabe aclarar que en cualquier otro horario puede suceder lo mismo. La diferencia está en que "el cansancio derivado de nuestras actividades diarias puede influir en el rendimiento físico (y fisiológico) de nuestra respuesta sexual", señala Carlos San Martín en el medio citado.

Adiós estrés

Esa alta producción y liberación de sustancias químicas en el cuerpo permite que las personas estén relajadas durante el día y les ayuda a mantener un estado de ánimo sobresaliente durante las siguientes actividades. De hecho, ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, y mejora la autoestima.



Una ayuda al corazón

Cuando hay una excitación, las células sexuales liberan óxido nítrico, lo que ayuda a que los vasos se dilaten y aumente el flujo sanguíneo por el cuerpo. Esto disminuye la tensión arterial e impulsa el desempeño del corazón.



La Fundación Española del Corazón, citada en 'El País', señala que "la práctica sexual de forma periódica ayuda a reducir las probabilidades de padecer un infarto (...) previene patologías porque se elevan los niveles de inmunoglobulina, lo que protege de infecciones y favorece una mayor resistencia a las enfermedades".



Además, según se explica en el medio español 'La Vanguardia', tener sexo puede ayudar a quemar hasta 300 calorías por hora, algo que podría ser similar a una buena caminata. Varias sesiones de este 'ejercicio cardiovascular' en las mañanas podría ayudar a conseguir los objetivos de cada persona.

Tenga en cuenta: los expertos sugieren tener claras las condiciones de higiene para que el sexo mañanero sea espontáneo, agradable y muy excitante. Asuntos como el aliento, los olores, entre otros, deben estar solucionados entre la pareja.

