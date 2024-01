Por qué debería tener dos carreras, según Harvard

En un mundo donde la especialización es la norma, la idea de manejar dos carreras podría parecer desalentadora. Sin embargo, Kabir Sehgal, un estratega corporativo, oficial de la Reserva de la Marina de EE.UU., autor y productor discográfico, argumenta en favor de esta práctica en un artículo de 'Harvard Business Review'.

(Lea también: El ejercicio físico que le ayudará a reforzar la memoria, según Harvard).



El autor comienza con un dilema común: profesionales que sueñan con incursionar en áreas distintas a su especialización, pero se ven frenados por el miedo al cambio y al fracaso. En lugar de abandonar su campo actual, Sehgal propone una solución audaz, que consiste comprometerse con dos carreras. Esta elección, según él, no solo es viable, sino que enriquece ambas facetas profesionales.

Beneficios de estudiar dos carreras

Subsidia ​​el desarrollo de sus habilidades

Kabir comparte su experiencia personal para ilustrar los beneficios de este enfoque. Su carrera en el mundo corporativo no solo financia su pasión por la producción musical, sino que también le proporciona habilidades valiosas para triunfar en ambos campos.



Como productor, Sehgal ha aprendido a desarrollar una visión, reclutar personal, y manejar proyectos, habilidades que son igualmente aplicables en su trabajo corporativo.

(Siga leyendo: Cinco hábitos que hacen a la gente millonaria, según Harvard).

En palabras del experto: "Mi trabajo diario no sólo me brindó el capital para hacer álbumes, sino que también me enseñó las habilidades para tener éxito como productor".

Facebook Twitter Linkedin

Al adoptar múltiples intereses profesionales, los individuos pueden enriquecer su experiencia de vida, ampliar sus redes y descubrir sinergias inesperadas entre distintos campos. Foto: iStock

Puede hacer amigos en diferentes círculos

Más allá de los aspectos financieros y de habilidades, Sehgal destaca la importancia de establecer conexiones en distintos círculos. Su experiencia en 'Wall Street' y en el mundo literario y musical le ha permitido ofrecer perspectivas únicas a sus clientes, creando valor añadido en todas sus áreas de trabajo.

"Por ejemplo, uno de mis clientes quería entender lo que los ciudadanos chinos se decían entre sí. Como soy autor, he llegado a conocer a otros escritores, así que me comuniqué con mi amigo que era periodista en un periódico que monitorea las conversaciones en China", ejemplifica Seghal.

(De interés: Harvard ofrece cursos virtuales gratis: conozca cómo es el proceso de inscripción).

Facebook Twitter Linkedin

Tener dos carreras ayuda a establecer vínculos en diferentes campos. Foto: iStock

Promueve la innovación

La interacción entre distintas profesiones también promueve la innovación. Sehgal cita a Steve Jobs, quien abogaba por la unión de la tecnología con las artes y las humanidades. Él mismo aplicó este enfoque interdisciplinario para apoyar a los músicos afectados por el huracán Katrina, combinando conceptos de 'Wall Street' con la cultura musical para crear una solución sostenible de recaudación de fondos.

"A causa del huracán Katrina, muchos músicos abandonaron Nueva Orleans. Para generar fondos para ayudar a los músicos de la ciudad, podría haber creado una típica organización sin fines de lucro que solicita dinero a la gente. En cambio, ayudé a crear una solución más sostenible: una intermediación para músicos que describí como Wall Street y Bourbon Street", detalla Kabir en el artículo.

Facebook Twitter Linkedin

Al equilibrar dos carreras, se fomenta la pasión, el compromiso y la creatividad, llevando a un mejor rendimiento y satisfacción en el trabajo. Foto: iStock

Finalmente, Sehgal argumenta que seguir diversas "curiosidades" no solo conduce a una mayor realización personal, sino que también mejora el desempeño en todas las áreas. Al equilibrar dos carreras, se fomenta la pasión, el compromiso y la creatividad, llevando a un mejor rendimiento y satisfacción en el trabajo.

Rectora de Harvard renuncia tras polémica sobre antisemitismo y plagio

Más noticias en EL TIEMPO

Así fue el fatal accidente que causó la muerte del reconocido acordeonero Rolando Muñoz

Video: pensó que le habían dado permiso, no fue a trabajar y se cruzó con su jefe

Habla la madre del niño que murió de hambre: 'No pudo abrir la nevera'

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Harvard Business Review, y contó con la revisión de la periodista y un editor.