¿Por qué debería mantener apagado el Bluetooth de su celular cuando no lo usa?

El Bluetooth, al igual que el wifi, es una función que muchas personas mantienen encendida en sus teléfonos celulares de forma constante.



Esta práctica, a menudo motivada por la comodidad de emparejar dispositivos inalámbricos como auriculares, puede parecer inofensiva, pero los expertos advierten que puede poner en riesgo su privacidad y seguridad.

La utilidad y vulnerabilidad del Bluetooth



El Bluetooth es una herramienta versátil que permite a los usuarios conectar accesorios tecnológicos y transferir archivos entre dispositivos. Sin embargo, para activar, generalmente se requiere un proceso de "emparejamiento", en el que se autoriza la sincronización con otro dispositivo para intercambiar información.



La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos señaló que estas conexiones Bluetooth pueden convertirse en "puntos de acceso vulnerables" que los ciberdelincuentes pueden aprovechar para robar datos personales.



Mantener el Bluetooth encendido constantemente podría permitir que los 'hackers' identifiquen qué dispositivos se han vinculado previamente y falsifiquen uno de ellos para acceder a su teléfono celular.

Los ciberdelincuentes pueden identificar su dispositivo fácilmente. Foto: iStock

Recomendaciones para protegerse



La recomendación principal de la Comisión Federal de Comunicaciones es simple: apague el Bluetooth cuando no lo esté utilizando. Esto dificulta que los delincuentes identifiquen su dispositivo y lo convierte en un objetivo menos atractivo.



Además de apagar, sugieren utilizarlo en "modo oculto" para evitar que terceros encuentren su dispositivo o accedan a su conexión Bluetooth. También es aconsejable desvincular aparatos que ya no utiliza o con los que ya no tiene contacto.

Otra medida importante es no aceptar solicitudes de emparejamiento de dispositivos desconocidos y evitar abrir mensajes o archivos sospechosos. En lugares públicos, se debe tener precaución al enviar información confidencial a través de Bluetooth, ya que los 'hackers' pueden interceptarla fácilmente.

Recomendaciones para evitar robo de ciberdelincuentes

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



