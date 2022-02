Pasión. Amor. Energía. Calor. Sensualidad. Espontaneidad. Estas son algunas de las sensaciones que transmite el color rojo, uno de los más usados en la celebración de San Valentín, que cada 14 de febrero le rinde homenaje a la obra del santo martir San Valentín de Roma, que se centró en los conceptos de amor y afectividad.



Y aunque la fecha para pocos se relaciona con su origen religioso, se ha convertido en uno de los días más esperados por los enamorados.



Pero, ¿qué hay detrás de que el rojo se haya convertido en una insignia de esta celebración?

Algunas de las explicaciones están en la psicología del color, que explica el vínculo del rojo con las característica biológicas del ser humano. Se trata, según algunos estudios, de un color que se relaciona con la sexualidad y evolucionó así entre la sociedad. Incluso, para algunos primates este color está ligado a la fertilidad.



De hecho, un estudio de la Universidad de Rochester encontró que "en muchos primates no humanos, el color rojo aumenta la atracción de los machos por las hembras".



Los autores, Andrew J. Elliot y Daniela Niesta, hicieron cinco experimentos que demostrarían un efecto paralelo en humanos.



"El rojo, en relación con otros colores acromáticos y cromáticos,

lleva a los hombres a ver a las mujeres como más atractivas y sexualmente más deseables. Los hombres parecen no darse cuenta de este efecto del rojo, y el color no influye en las percepciones de las mujeres sobre el atractivo de otras mujeres, ni hombres sobre percepciones como la simpatía, amabilidad o inteligencia", dice el estudio.

La investigación encontró que los hombres que vieron a una mujer con vestida de rojo, en comparación a una camisa azul, la percibían más atractiva, se sentían más atraídos sexualmente, e incluso indicaron una mayor probabilidad de pedirle una cita

y gastar dinero en una cita con ella.



Para los investigadores, los resultados tienen claras implicaciones para hombres y mujeres en el juego de apareamiento.



De hecho, indican que estos hallazgos pueden ser útiles para consultores de moda, producto diseñadores y mercadólogos.



Pero también pueden sacarles provecho quienes preparan la celebración de amor y amistad.



Si usted tiene una cita, vestirse de rojo puede ayudar a que su acompañante lo vea con otros ojos, pues el efecto de este color puede despertar más el interés, hacer que lo perciban más atractivo o atractiva e, incluso, más sensual.



