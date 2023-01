Hace unos cuantos se confirmó, después de varios rumores, que la actriz Carmen Villalobos tiene novio. Recordemos que a mediados de 2022 se separó de su pareja Sebastián Caicedo, con quien duró más de trece años.



Se trata del presentador Frederik Oldenburg, oriundo de Venezuela, quien además se desempeña como comentarista deportivo de ‘Telemundo’.

Y es que el par fue visto muy cariñoso en una discoteca y, luego de indagar sobre la identidad del hombre, se supo que era él. De inmediato, fue cuestionado durante el programa ‘Hoy día’.



(Lea también: Hermana de Georgina Rodríguez dice que no tiene 'ni un peso': vive entre goteras).



Allí no tuvo reparo en admitir que es verdad: están juntos. “¿Andas con ella?”, le preguntaron directamente.



“Sí. Estoy feliz, estamos juntos hace poco tiempo. No sé si mi cara irradia felicidad, pero sí”, dijo con una gran sonrisa en su rostro.

“Es una exclusiva, Carmen y yo somos novios. Un beso, te veo dentro de poco, bella, hermosa, te amo”, continuó refiriéndose a la colombiana.



(Siga leyendo: Billie Eilish denuncia a hombre que intentó entrar a su casa en Los Ángeles).



Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los internautas se tomaran la publicación para llenarla de críticas. Algunos afirman “o sea que Carmen cambió el Rolex por un Casio”, haciendo un guiño a la última canción de Shakira, otros escriben que “se ve diferente a las fotos que publica”, “es puro filtro” o “estaba mejor el ex”.



Pero hay unos pocos en su defensa, señalando que “de verdad a este hombre le brilla la mirada cuando habla de Carmen, Dios los bendiga y siempre se le note ese amor, siempre que alguien se va es porque llega alguien mejor”.

(Le puede interesar: Greeicy Rendón se hizo un cambio de look extremo que sorprendió a sus fanáticos).



Vale decir también que a pesar de que Carmen no se ha referido públicamente a su nueva relación, sí comentó varios emojis de enamorada en el post de ‘Hoy día’, dando cuenta de sus sentimientos.

Más noticias



Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS