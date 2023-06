Cristiano Ronaldo nuevamente es tendencia en la redes sociales, tras publicar un fotografía donde se pueden observar las uñas de sus pies con esmalte de color negro.



No es un secreto que el ex jugador del Real Madrid tiene gustos vanidosos y que su bronceado, sus cortes de cabello e incluso el estado de su piel, revelan que no solo cuida su resistencia física para estar en forma durante los partidos.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

De hecho, su entrenamiento no es lo único que realiza para estar saludable, también cuenta con un dieta balanceada y mantiene unos hábitos del sueño que le permiten ser más productivo y estar más fresco en sus partidos, según la revista 'GQ'.



(Le puede interesar: Este es el acuerdo prenupcial de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo).



Por eso no es una sorpresa que el ganador de los cinco balones de oro mantenga unos gustos estéticos en torno a su cuerpo.



Sin embargo, en esta ocasión el portugués sorprendió a sus fanáticos, luego de publicar una fotografía en su cuenta de Instagram donde se alcanzan a ver las uñas de sus pies pintadas de negro.



Detalle que los internautas no dudaron en comentar dentro del 'post' que ya supera los 11 mil me gusta.



"¿Por qué tiene pintadas las uñas?" , "Me gusta el color de la pedicura" ,"Le faltó el dedo pequeño del pie", "Que buen color"y "Esos pies eran los dueños del Bayern", fueron algunas de la opiniones de los internautas.

Aunque hubo varios que se asombraron por la particular pedicura, al parecer no es la primera vez que el 'Astro' se decora las uñas de ese tono.



(Siga leyendo: Cristiano Ronaldo: vida e historia en el futbol internacional).



Así lo demostraron otros usuarios en Twitter donde se ve al delantero del Al- Nassr en antiguas imágenes con los pies descalzos.

Las uñas pintadas de Cristiano: ¿moda o salud?



“un futbolista vive de sus pies,

Llevar las uñas esmaltadas, aunque sea sin color, supone un escudo eficaz contra el ataque fúngico” pic.twitter.com/l3rL2wOXJq — ToriniSport Publicity (@citacarcom) June 28, 2023

Pese a que no se sabe si el jugador se pinta las uñas por gusto o por alguna razón más, hay quiénes afirman en las redes sociales que esta práctica suele ser muy común, con el fin de evitar daños en esta parte del cuerpo cuando se encuentran cerca de una piscina o de duchas públicas.



(Lea también: Anuel apareció en las redes con pedicura que llamo la atención).



Situación que no sería de extrañar si se tiene en cuenta que estos lugares tienden a la proliferación de los hongos. Así que el esmalte actuaría como una capa protectora ante el posible contagio de alguna infección, según los seguidores.

Cristiano Ronaldo: la cláusula por la que podría jugar la Liga de Campeones

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias