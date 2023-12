¿Por qué cortarse el cabello es cerrar ciclos, según usuarios de TikTok?

En las redes sociales es usual escuchar que al momento de atravesar por una situación que implica cambios, las personas sientan la necesidad de cortar su cabello, sobre todo las mujeres.



De acuerdo con algunos usuarios de TikTok, esta zona "almacena recuerdos" y para dejarlos ir y dejar su trascendencia se opta por cortar "los hilos que conducen a esas memorias".

Aquella idea simbólica recae en una creencia popular sobre cómo afrontar nuevas etapas que pueden suscitar miedos e inseguridades por la manera desconocida en la que se van a desarrollar, así que la persona necesita representar de manera física esta incertidumbre, a la vez que le da la bienvenida a una nueva época en su vida.



De acuerdo con el antropólogo Edison Alberto Acevedo Ortiz, para varias culturas indígenas y ancestrales el cabello simboliza una lazo entre la identidad y sus creencias, incluso un medio para sobrevivir en tiempos anteriores.



Para tener un ejemplo de ello, se conoce que los peinados y trenzados de las comunidades negras en tiempos de la colonia peinaban su pelo de manera especial para indicar las rutas de escape, además de transportar semillas en el mismo, para asegurar su alimento al llegar al destino,



“Esta parte del cuerpo es muy importante porque es la manera como nos manifestamos frente al mundo y, por lo tanto, se entiende como una práctica social”, aseguró el especialista para la 'Radio Nacional de Colombia'.



En ese sentido, se reconoce que el mismo no solo se debe considerar como un símbolo de estética, belleza y estilo personal, sino también como una referencia que demuestra el sentir, y la personalidad de esa comunidad o persona.



De hecho, también se piensa popularmente que cortar el cabello, pintarlo o hacer una transformación en él, también está relacionado con la energía. De acuerdo con la usuaria de TikTok @juliglov, las puntas del pelo "pueden recoger fuerzas negativas", así que esta recomienda lavarlo e incluso cortarlo cuando se ha tenido una fuerte discusión o se ha pasado por una ruptura amorosa que implica cambios nuevos.

No obstante, esta acción de cortarse el cabello al momento de pasar una época que implique salir del confort o modificaciones, tiene una explicación desde la teoría de las emociones y la salud mental.



Según la psicóloga mexicana Georgia Camarena, especialista en intervención de ansiedad y estrés de la Universidad Complutense de Madrid, afirma que esta necesidad de cortar el pelo, contribuye a entender y sobrellevar procesos que se están viviendo y tienen implicaciones emocionales.



"Cuando nos enfrentamos a situaciones que marcan un antes y un después, por ejemplo, un divorcio, una separación, el cambiarse de ciudad, empezar una nueva vida, lo que sea, es difícil empezar a procesarlo.



Y añade: "Entonces, lo que hace que nos cortemos el cabello y que nos demos un cambio de look muy fuerte, como pintárnoslo o lo que sea, es que cada vez que te ves en el reflejo, en el espejo, donde sea, te ves diferente y te empiezas a sentir diferente y empiezas a actuar diferente. Así que esto ayuda a procesar todo lo que estamos viviendo", señala la experta en su cuenta de TikTok.

