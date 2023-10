¿Por qué Colombia tiene tantos festivos en 2023?

Los días festivos son una oportunidad para que los trabajadores y estudiantes, tanto de colegios como de universidades puedan descansar un día más antes de iniciar su ardua semana con las distintas labores y obligaciones que tienen a su cargo.



Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, Colombia es el país con más días festivos al año alrededor del mundo. Esto le permite a sus habitantes aprovechar aquellos días feriados, ya sea para planear algunas vacaciones cortas, un encuentro entre amigos o simplemente reposar en su casa de la rutina diaria.

En lo que va corrido del 2023, los colombianos han logrado disfrutar de varios puentes. Desde enero hasta mitad de agosto, cada mes hubo un día en el que se conmemoraron diferentes celebraciones, tanto patrias como religiosas.



Después de una pausa en la que septiembre no fue partícipe de ningún festejo, el mes de 'Halloween' llega con un nuevo feriado el próximo 16 de octubre, en el que se conmemora el Día de la Diversidad Étnica y Cultural.



Durante esta celebración se exalta la pluralidad de la interacción entre diferentes culturas prehispánicas, hispánicas y afrodescendientes. Así que se rinde un homenaje a la unión y la diversidad. Música, cantos, carnavales, danzas, instrumentos y recetas, entre otras actividades.



Normalmente, esta fecha se celebra cada 12 de octubre, pero debido a la Ley Emiliani, esta se pasa a los lunes, para que el festivo no quede a mitad de la semana.

¿Por qué Colombia tiene tantos festivos?

Como se mencionó anteriormente, estos días suelen ser atribuidos a festejos religiosos y patrios, y el país cuenta con una variedad tanto en sus creencias como en su organización social que incentivan la creación de fechas especiales para conmemorar los diferentes símbolos.



Un ejemplo de ello, son los primeros días de enero, en el que se celebra el Día de Reyes, o entre finales de marzo y abril la Semana Santa.

Así mismo, el Gobierno de Colombia también se ha encargado de promover la creación de días festivos adicionales, como el 20 de julio, que se conmemora el Día de la Independencia.

No obstante, el artífice de que el país tenga los llamados ‘puentes’ -que comprenden sábado, domingo y lunes- es Raimundo Emiliani Román, un congresista conservador que decretó que los festivos se lograran aprovechar los fines de semana, lo que permitió que estos no se perdieran en caso de caer los días laborales.



De acuerdo con la Ley 51, establecida en 1983 por el fallecido excongresista, 10 de los 18 días festivos en el país se trasladan al lunes siguiente en el calendario si su fecha original cae entre los días martes y domingo, lo que permite que la semana no se divida y los colombianos disfruten de tres días seguidos de pausa.

¿Cuántos festivos quedan este 2023?

Para que se pueda programar y planear algunas vacaciones o destinar algún espacio de su agenda, estas son las fechas de los festivos restantes.



Lunes 16 de octubre: Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

Lunes 6 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 13 de noviembre: Día de la Independencia de Cartagena

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Lunes 25 diciembre: Navidad.







NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

