El 1 de agosto se celebra el Día Internacional de la Novia, un festejo estadounidense que se considera como un segundo San Valentín para consentir a la pareja.



Aunque inició en Estados Unidos, esta iniciativa ha empezado a tener popularidad a lo largo del mundo, pues a través de las redes sociales se ha incentivado su implementación.

Es por ello, que se recuerda a la novia de Colombia, la presentadora Carolina Cruz que ha sido uno de los rostros más emblemáticos de la pantalla nacional.



Desde su aparición ante las cámaras en 1999 como la representante del Valle del Cauca en el Concurso Nacional de Belleza, la empresaria ha destacado en el mundo del entretenimiento.

Aunque pensaba continuar en el mundo del modelaje, nunca se imaginó que había quienes se estaban fijando en ella para ser la nueva cara de producciones televisivas de la época.



El legendario presentador, Jorge Barón, le propuso acompañarlo en el 'Noticiero del Espectáculo' como conductora del mismo. Allí quedó cautivada con el teleprónter y las cámaras.



“Yo decía: ‘¿Pero este señor Jorge Barón por qué me estará llamando? Yo nunca en mi vida he cogido un teleprónter, nada’. Y empecé a hacer el 'Noticiero del Espectáculo' y me gustó. Ahí comencé a trabajar en televisión, donde me quedé”, dijo en entrevista con el programa de 'Los Informantes'.



Gracias a este primer paso en la pantalla chica, Cruz encontró lo que ella considera es su pasión, pues después de su destacada participación junto a Barón, ha estado en otras producciones que le ayudaron a formar su carrera profesional. Entre ellos, ‘Muy buenos días’, ‘Hasta ahora me desayuno’, ‘Noticias RCN’, 'Cambio extremo’, ‘Festival Internacional del humor’ y ‘Día a Día’.

No es raro que la vallecaucana tenga un reconocimiento entre sus colegas y los colombianos debido su gran trayectoria, así que su título otorgado por uno de sus compañeros del espectáculo como la novia de Colombia fue una insignia a ese mérito.



“Cuando Iván Charria trabajaba en el 'Canal RCN' hacía un programa, que creo que era el ‘Lavadero’, y sacaron como un especial mío y me pusieron de esa forma y me quedé así para siempre“, contó la también empresaria, que recientemente sacó un nuevo producto en su negocio.



Pese a que la presentadora que ha suscitado algunos odios, ha sabido ganarse el corazón de sus seguidores con su trabajo y compromiso en el set de grabación y la televisión.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

