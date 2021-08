Cameron Diaz revela por qué se retiró del cine

Durante más de 20 años, Cameron Diaz se consolidó como una de las actrices más famosas e indispensables en los sets hollywoodenses. Era muy extraño ver los rodajes sin la presencia de la protagonista de ‘Los Ángeles de Charlie’ (2000).



Dìaz debutó en un gran papel encarnando a ‘Tyla Carlyle’ en ‘La máscara’ (1994), película que protagonizó junto con Jim Carrey.



Desde ese momento empezó su ascenso, llegando a convertirse en una de las actrices más relevantes de los años 90.



Entre sus películas más aclamadas aparecen ‘Loco por Mary’ (1998) y ‘Cómo ser John Malkovich’ (1999). También hizo parte de películas animadas en las cuales su voz fue la protagonista, pues le dio vida a ‘Fiona’ en ‘Shrek’.



Cameron Diaz rompió todas las taquillas hasta que, en 2014, decidió alejarse de las cámaras. Lo hizo tras interpretar a la señorita ‘Hannigan’ en su última película: el remake de ‘Annie’.



Durante siete años el séptimo arte ha dejado de presenciar el rostro de la actriz nacida en San Diego, EE. UU. Solo hasta 2020 salió a dar declaraciones sobre su salida de la pantalla grande en una entrevista para ‘Gwyneth Paltrow’ y ‘Goop’.



“Me retiré porque simplemente decidí que quería algo diferente en mi vida. Me había pasado demasiado tiempo trabajando, haciendo películas, y eso te deja triturada. No tenía espacio para mi vida personal”, afirmó.



También mencionó que su vida ahora gira en torno a su hija Radixx Madden y a pasar los días junto con su esposo Benjamin Levvi Madeen, músico de la banda ‘Good Charlotte’ con quien se casó en 2015.



"Simplemente decidí que quería cosas diferentes de mi vida. Me había esforzado tanto durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas y es una rutina. Realmente no hice ningún espacio para mi vida personal", mencionó.



En este 2021, para una entrevista con el comediante y actor Kevin Hart, volvió a aparecer ante los ojos de la opinión pública en una conversación que giró en torno a su vida personal, su faceta como actriz y ‘Avaline’, su emprendimiento que es un viñedo especializado en la producción de vinos ecológicos.



“Decidí que quería un trabajo que pudiera hacer desde casa”, aseguró la actriz, quien también utiliza su nueva empresa para alejarse de los cámaras.



Vale decir, eso sí, que no descartó volver a la actuación en cualquier momento.

‘Avaline’ es una marca de vinos veganos y orgánicos que no se cultivan con pesticidas sintéticos y nocivos, según Bureau Veritas, organismo competente para la certificación de calidad en productos de diferentes clases.



El viñedo lleva un año de funcionamiento y sus botellas pueden ser compradas en línea por un precio de 96 mil pesos colombianos.



En suma, es muy probable que no volvamos a ver a Cameron Diaz frente a las cámaras en un futuro cercano, pues las jornadas de grabación son muy extensas y tiene otras prioridades como empresaria, madre y esposa.

