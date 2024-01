¿Por qué cambiaron a Mariana Gómez por Verónica Orozco en Arelys Henao 2? 

El pasado 9 de enero llegó a las pantallas de ‘Caracol Televisión’ una telenovela que muchos llevan esperando un buen tiempo: ‘Arelys Henao 2’, la continuación de la exitosa producción acerca de la vida de la cantante de música popular.



(Lea también: ‘Arelys Henao 2’: Ella es Catalina Polo, la actriz que conquistó a los televidentes).



Algo que dejó a muchos televidentes con una gran incertidumbre, no obstante, fue la decisión de los productores de cambiar a Mariana Gómez, quien interpretaba a Arelys y protagonizó la primera temporada, por Verónica Orozco.

Otro cambio fue el de José Ramón Barreto, quien en la primera parte interpretó al esposo de Arelys, Wilfredo Hurtado. Ahora, al personaje le dará vida Santiago Alarcón.

Lo que pido // Lo que me llega#ArelysHenao pic.twitter.com/eSbKwshonY — Jesús Muñoz 🇨🇴 (@_jessusmunoz) January 10, 2024

(Relacionado: Aplicaciones en las que puede escuchar las canciones de la novela de Arelys Henao).



Esta decisión, además de incertidumbre, causó molestias en algunos de los seguidores más fieles de la historia de Henao, pues ya se habían encariñado con el elenco original, y creyeron que la producción le estaba haciendo un desplante a Gómez.

Pues bien, recientemente, el productor ejecutivo de la serie, Manuel Peñaloza, le reveló al diario ‘El Espectador’ que “la actriz que interpretó a Arelys en la primera temporada (Mariana Gómez) tenía compromisos y no podía estar en la segunda parte”, aclarando así que la decisión no tuvo nada que ver con el desempeño actoral de Mariana.



De igual manera, Peñaloza señaló que la edad de Gómez “no coincidía con la del personaje” en la nueva etapa de la vida que querían mostrar, por lo que decidieron volver a hacer un casting con actores de una edad más avanzada, entre las que destacó Orozco.



(De interés: Verónica Orozco: ‘Siempre he sido fanática de la música popular’).



Basándose en este último criterio, el equipo también tomó la decisión de elegir a Santiago Alarcón para continuar la historia de Wilfredo Hurtado, manteniendo la relación de edad entre los personajes.



Lo positivo es que, parece ser, según se ve en redes, que ya algunos televidentes le han ido cogiendo cariño al nuevo elenco de la telenovela.

Cualquier cosa en la que sea que actúe Santiago Alarcon es buena #arelysHenao pic.twitter.com/mI60PnVy5o — Venus 🇨🇴 (@Venusarepas) January 10, 2024

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

