Cristian Montenegro logró acaparar la atención de las redes sociales en 2022, cuando aseguró estar enamorado de una muñeca de trapo que considera su esposa y con la que ha logrado ‘tener hijos’. Si bien su historia viene circulando durante hace algunos meses, recientemente se hizo viral y ha explicado que lo llevó a tomar esa decisión.



Según comentó el bogotano, una fuerte decepción amorosa lo hizo alejarse de las relaciones interpersonales o de pareja. Asimismo, expresó que se ha sentido solo en su vida, por lo que decidió crear su propia compañia conyugal.



En conversación con el comediante ‘Luchito Humor’, Montenegro presentó a su familia y expresó algunos detalles de su vida personal: “Nos conocimos en 2015 en unas capacitaciones de un trabajo y empezamos a salir a los 7 días; llegó un punto en el que empezamos a ser novios“.

Finalizó diciendo que su relación con su compañera de trabajo se acabó, debido a que supuestamente su ex pareja lo habría engañado con otro hombre. “Terminamos por un disgusto, pero más que todo porque me utilizó; estaba hablando con otro”; concluyó.



Tras su desamor decidió armar a Natalia, su ‘esposa’ muñeca de trapo, junto a otros tres, a quienes considera como sus hijos e, incluso, les ha puesto nombres reales con su apellido.



“Quería arreglar mi niñez, llenar ese vacío, no hice banda, porras, ni chaqueta grado. Me ayudo mi mejor amigo”.



La familia completa posando para una foto. Foto: Archivo particular

