¿Por qué baños públicos no tienen puertas hasta el piso? Le explicamos

Una constante de los baños en espacios compartidos como centros comerciales y oficinas es que los cubículos cuentan con una puerta 'incompleta' que no llega hasta el suelo. ¿Se ha preguntado por qué pasa esto?

Para la sorpresa de muchos, esto no solo pasa por la facilidad de ver si el cubículo está ocupado o no. Aquí van las razones por las que las puertas en los baños públicos no llegan hasta el piso:

Por supuesto, como acabamos de mencionar, una de las razones principales es poder ver si hay una persona ya en ese cubículo para no abrir la puerta. Esto también funciona para que quienes llegan al baño sepan cuánto aproximadamente deben esperar en caso de que todos los cubículos estén ocupados. Incluso, también se puede llegar a prevenir una tragedia, pues alguien se podría percatar de alguna emergencia médica que pueda estar ocurriendo dentro del cubículo.

La circulación del aire es vital en un baño público. Si los cubículos tuviesen puertas completas podría ocurrir que los olores se concentren generando incomodidad y malos ratos, además de la dificultad que implica eliminar olores no deseados.

Es más barato. Construir estas puertas requieren menos material para su elaboración, por lo que son más asequibles económicamente. Además, su instalación es un poco más sencilla, en comparación con las puertas que van desde el techo hasta el suelo.

Cuando se está haciendo uso del cubículo, el hecho de ver o percibir de alguna manera que hay otras personas en el baño puede servir como recordatorio de que no se está en un lugar íntimo, que la privacidad es limitada y que no se puede tardar más tiempo del necesario. Esto impide que las personas se relajen y demoren mucho tiempo en desocupar un cubículo que tal vez alguien más necesita.

En caso de quedar atrapado, es más fácil escapar o pedir ayuda desde un cubículo con puerta 'incompleta'.

