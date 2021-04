¿Por qué Anthony Hopkins no fue a reclamar su Premio Óscar?

En la entrega número 92 de los Premios Óscar, los más importantes de Hollywood, celebrados este domingo 26 de abril, sucedió uno de los hechos más sorprendentes al finalizar la ceremonia.



Anthony Hpkins, hizo historia al ganar su premio en la categoría de ‘Mejor Actor’, por su actuación en ‘The father’, pues a sus 83 años se convirtió en el actor vivo más longevo en ganar el premio, ‘destronando’ al fallecido artista Christopher Plummer.



Aunque la ceremonia estuvo llena de curiosidades, una de las más distintivas fue que el actor no estuvo presente para recibir su premio.



Sumado a ello, fue sorpresivo que Hopkins se llevara el galardón, pues el favorito para quedarse con la estatuilla era el fallecido actor Chadwick Boseman, por su actuación en ‘Ma Rainey 's Black Bottom’.



Los productores de la gala más importantes del séptimo arte habían planeado que este premio se entregara al final de la ceremonia, pues querían realizar un conmovedor homenaje en honor a Boseman aprovechando la presencia de su esposa Taylor Simone Ledward, quien se encontraba entre el público.



A sus 83 años, Anthony Hopkins se ha convertido en el actor más longevo en ganar el Oscar (Mejor Actor por ‘El padre’) #Oscars pic.twitter.com/ezIq9oViG2 — El HuffPost (@ElHuffPost) April 26, 2021

No obstante, Hopkins 'venció' a Boseman, Riz Ahmed, Gary Oldman y Steven Yeun; pero al no encontrarse en el lugar quien recibió el premio en su nombre fue, el también ganador del Oscar en esta categoría por su actuación en ‘The Joker’, Joaquin Phoenix.



En ese sentido, fue entendible que las personas que vieron en vivo la premiación se preguntaran el paradero del actor.



La agente de Hopkins declaró a la revista ‘People’ que: “Tony estaba en Gales, donde creció, y estaba dormido a las 4 de la mañana cuando lo desperté para contarle la noticia”.



Me gusta pensar que Anthony Hopkins no fue a la ceremonia del Oscar y en cambio prefirió quedarse tirado en la cama de su casa durmiendo con su gato Niblo. Qué hombre del bien. pic.twitter.com/6Bq1QZLo14 — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) April 26, 2021

También explicó un poco las razones por las que se encontraba allí, “después de un año en cuarentena y de ser vacunado, finalmente pudo regresar a Gales y, a los 83 años, fue un gran alivio después de un año tan difícil. Pero le encantó el papel en ‘The Father’, es la actuación de la que más se enorgullece, y ser el actor vivo de mayor edad en ganar en la categoría significa mucho para él”.

La leyenda Anthony Hopkins, desde su Gales natal, agradeciendo el segundo Oscar de su carrera y rindiendo tributo a Chadwick Boseman ❤👏 #Oscars pic.twitter.com/NBu54vSviM — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) April 26, 2021

Además de esta declaración, el actor publicó un video en el que agradece por su galardón y también lo dedica a Boseman.



“Aquí estoy en mi tierra natal, Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto. (...) De nuevo, muchas gracias a todos. Realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado”.



Hopkins ya había sido premiado como ‘Mejor Actor’ por la academia en 1992, por su participación en el thriller psicológico ‘El silencio de los inocentes’.



En ‘The Father’, interpreta a un hombre de 80 años con demencia, quien empieza a dudar de qué es real y qué es invento de su imaginación.



